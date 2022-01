MonsterVerse-Nachfolger für Godzilla vs. Kong endlich enthüllt – mit einem großen Haken

Wie jetzt bekannt wurde, soll bald neue MonsterVerse-Action auf Godzilla vs. Kong folgen. Allerdings auf andere Art, als es sich einige Kino-Fans wünschen dürften.

Der MonsterVerse-Kracher Godzilla vs. Kong war einer der größten Blockbuster 2021. Vermutlich auch, weil der Action-Film viele Fehler der Vorgänger ausbügelte. Da überrascht es nicht, dass das Riesenviecher-Franchise bald Zuwachs bekommen soll. Glühende Kino-Anhänger:innen schauen dabei allerdings in die Röhre: Es wird sich um eine Serie handeln.

Schaut euch hier den Trailer zu Godzilla vs. Kong an:

Godzilla vs. Kong - Trailer (Deutsch) HD

Godzilla vs. Kong-Nachfolger: Darum geht's in der MonsterVerse-Serie

Wie mehrere Medienseiten berichten, soll die Monsterverse-Serie auf AppleTV+ erscheinen (via Deadline ). Die verantwortlichen Kreativen dahinter sind Chris Black (Autor bei Star Trek: Enterprise und Outcast) und Matt Fraction (einer der Hawkeye-Produzenten), die die Serie für Legendary TV entwickeln. Aber welche Story erzählt das Nachfolgeprojekt von Godzilla vs. Kong?

Tatsächlich ist noch nicht klar, ob die Serie zeitlich direkt an den Kinofilm anschließt. Sie wird sich um eine Familie drehen, die nach der Schlacht von San Francisco aus Godzilla ihre Vergangenheit aufarbeiten muss. Denn deren Geheimnisse verbinden sie mit der mysteriösen Monarch-Organisation, die die plötzlich neu aufgetauchten Riesenviecher erforscht.

So weit, so vage. Und auch wenn Jünger:innen der Kino-Leinwand ob der Nachricht die Nase rümpfen mögen, muss das Serienformat kein Nachteil sein. Womöglich findet die gerade im MonsterVerse-Erstling und Godzilla 2: King of the Monsters problematische Balance zwischen menschlichen Schicksalen und Monster-Action damit endlich ein angemessenes Verhältnis. Und falls nicht, bietet das Franchise noch ein paar andere Ausblicke.

Das hält unser Kollege Yves von Godzilla vs. Kong:

Godzilla Vs Kong: Groß, Dumm und Spaßig! | Review

Welche anderen MonsterVerse-Projekte erwarten Fans nach Godzilla vs. Kong?

Neben einer weiteren Serie im Anime-Format namens Skull Island sind auch neue Kinofilme längst noch nicht vom Tisch. Nach dem vergleichsweise großen Erfolg von Godzilla vs. Kong im Stream und auf der Leinwand scheint es dagegen kein offensichtliches Gegenargument zu geben.

Autor Max Borenstein sprach bereits von "spannenden, neuen Projekten" (via Screenrant ), die aufgrund des Kino-Erfolgs kommen werden. Zeitweise schien sogar schon ein neuer Titel für den nächsten Leinwandfilm gefunden.

Wann kommt die MonsterVerse-Serie und nach Deutschland?

Wann es die Serie startet, steht im Moment nicht fest. Auch ein Veröffentlichungsdatum zur MonsterVerse-Serie gibt es zur Zeit noch nicht. Franchise-Fans müssen offenbar Geduld haben, bis das Beben der Erde von nahenden Urtieren kündet.

Freut ihr euch auf die MonsterVerse-Serie?