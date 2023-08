Morgen bei Netflix: Fantasy-Serie endet nach 2 Jahren Wartezeit mit einem Krieg der Götter

Nach 2 Jahren Pause erreicht uns morgen das große Fantasy-Finale einer Netflix-Serie, in der ein Kampf zwischen Gottheiten und Riesen über das Ende der Welt entscheidet.

2020 startete die norwegische Fantasy-Serie Ragnarök bei Netflix. Morgen erhält sie ihr episches Finale. Staffel 3 taucht ab dem 24. August 2023 in 6 Folgen ein letztes Mal in den Kampf zwischen Gut und Böse ein, der in den letzten drei Jahren aufgebaut wurde und nun seinen Höhepunkt findet. Doch die verfeindeten Seiten von Göttern und Riesen sind längst nicht mehr so klar definiert wie zuvor.

Netflix' Fantasy-Abschluss nach 3 Staffeln: Thor sieht der Apokalypse ins Auge

Viel ist in den ersten drei Staffeln von Neflix' Fantasy-Serie Ragnarök passiert: Der Jugendliche Magne (David Stakston) fand heraus, dass er eine Reinkarnation des nordischen Gottes Thor ist. Als solcher ist er einer der wenigen, die eine finstere Verschwörung in seiner neuen Heimatstadt Edda aufhalten können. Denn die dort ansässigen Umweltsünder und Geschäftsleute der Familie Jutul sind in Wahrheit Riesen, die das Ende der Welt herbeiführen wollen.



Netflix Ragnarök: Magne in Staffel 3 mit Bart

Ragnarök bezeichnet in der nordischen Mythologie den prophezeiten Weltuntergang bzw. den Untergang der Götter. Und nach 3 Staffeln ist die Fantasy-Serie bei Netflix an dem Punkt angekommen, wo der Titel Realität zu werden droht. Denn Magnes letzter Test wartet in einem gewaltigen finalen Kampf von Göttern und Riesen. Dafür muss er noch einmal zum Hammer Mjölnir greifen. Und natürlich mischt auch sein Bruder Laurits (Jonas Strand Gravli) aka Loki wieder mit.

Fantasy-Abschluss: Wann startet Staffel 3 von Ragnarök bei Netflix?

Am Donnerstag, den 24. August 2023 kommen alle 6 Folgen der 3. Staffel Ragnarök auf einmal zu Netflix, um die Fantasy-Serie abzuschließen. Eine 4. Staffel Ragnarök wird es nicht geben.

