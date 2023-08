Unglaublich: Barbie schlägt die erfolgreichste Videospielverfilmung, an der weder Marvel noch DC dieses Jahr vorbeikamen

Der Siegeszug von Barbie dauert an und nun hat die Komödie mit Margot Robbie den nächsten großen Rekord geknackt: Sie hat in den USA den bisher erfolgreichsten Film 2023 überholt.

Der Erfolg von Barbie reißt nicht ab. Nachdem Greta Gerwigs Werk schon acht stattliche Rekorde geknackt hatte, kommt nun der neunte hinzu: Kein Kinofilm ist an den nordamerikanischen Kassen beliebter als ihrer und so überholt Barbie nun sogar einen Animationsfilm, der als Videospiel-Verfilmung in den USA dieses Jahr die bisher unangefochtene Nummer 1 war.

Game Over: Barbie wird in den USA zum erfolgreichsten Film des Jahres 2023

33 Tage nach ihrem Kinostart zeigt Barbie keine Ermüdungserscheinungen. Wie Deadline berichtet, hat die Spielzeugpuppe, die in Form von Margot Robbie der echten Welt einen Besuch abstattet, jetzt ihren nächsten Rekord aufgestellt: Barbie überflügelt in den USA den bisher erfolgreichsten Film des Jahres 2023, Der Super Mario Bros. Film, indem sie in ihrem Heimatland mehr als 574,2 Millionen Dollar eingespielt hat. Super Mario hatte sich dieses Jahr zur erfolgreichsten Videospielverfilmung aller Zeiten aufgeschwungen.

Warner Bros. Barbie im Vormarsch

Weltweit liegen die Klempner-Brüder mit fast 1,36 Milliarden Dollar Einnahmen zwar immer noch vorn, doch international kommt auch Barbie mittlerweile auf ein Einspielergebnis von 1,28 Milliarden US-Dollar. Und ihre Zahlen steigen stetig weiter. Wenn die Aufholjagd so weitergeht, dürfte die pinke Eroberin sich bald auch an die weltweite Spitze 2023 setzten.

Das sind die bisherigen Rekorde von Barbie im Überblick

Ein Blick zurück zeigt, dass Barbie als Rekordbrecherin 2023 einen Erfolg nach dem nächsten einfahren konnte. Hier findet ihr ihre Kino-Errungenschaften im Überblick.

Wird es die Fortsetzung Barbie 2 geben?

Obwohl die Firma Mattel sich durch Barbie inspiriert fühlte, 45 weitere Film auf der Grundlage von Mattel-Spielzeugen anzukündigen, gibt es aktuell keine offizielle Bestätigung eines Sequels. Aufgrund des enormen Erfolgs scheint Barbie 2 nur eine Frage der Zeit zu sein. Doch bislang haben weder Filmemacherin Greta Gerwig noch ihre Stars Margot Robbie und Ryan Gosling irgendwelche Verträge unterschrieben. Derartige Verhandlungen liegen im aktuellen Hollywood-Streik der Drehbuchautor:innen und Schauspieler:innen auf unbestimmte Zeit auf Eis.

Noch mehr Kino-Liebe: Past Lives ist die schönste Romanze des Jahres

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

In der FILMSTARTS-Kritik gab es mit 5 von 5 Sternen die absolute Höchstwertung für Past Lives. In der neuen Ausgabe des FILMSTARTS-Podcast nehmen sich unsere Kolleg:innen der gefeierten Romanze von Celine Song nun ebenfalls an – und kommen aus dem Schwärmen kaum noch heraus.



Leinwandliebe ist der wöchentliche Kino- und Film-Podcast unserer Kollegen und Kolleginnen von FILMSTARTS.