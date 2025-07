Morgen endet eine der besten Fantasy-Serien von Netflix: Trotz Absetzung bekommen Fans ein richtiges Finale

Eine der besten Fantasy-Serien von Netflix geht nach nur zwei Staffeln zu Ende. Die finalen Folgen der Comicadaption Sandman versprechen trotzdem einen richtigen Abschluss.

Nach einer langen Wartezeit von über drei Jahren kehrte die Netflix-Serie Sandman Anfang des Monats mit der fantastischen ersten Hälfte von Staffel 2 zurück. Diesen Donnerstag, dem 24. Juli 2025, erscheint bereits Teil 2, der die Fantasy-Saga rund um den Traumherrscher Morpheus (Tom Sturridge) mit fünf Episoden zu einem Abschluss bringt.

Moment, ein Abschluss? Leider beendet Netflix die gefeierte Fantasy-Serie schon nach zwei Staffeln. Fans müssen aber nicht fürchten, dass die Geschichte mit einem Cliffhanger und offenen Fragen endet.

Netflix stampft Fantasy-Universum ein, aber Sandman Staffel 2 bekommt trotzdem ein richtiges Ende

Die Adaption der ikonischen Graphic Novel-Reihe hatte eigentlich das Potenzial, zu einem gewaltigen Fantasy-Universum bei Netflix heranzuwachsen. Mit Dead Boy Detectives erschien bereits ein erstes Spin-off, das aber nach einer Staffel direkt wieder abgesetzt wurde. Auch Pläne für einen Serienableger über die Okkult-Ermittlerin Joanna Constantine (Jenna Coleman) wurden fallen gelassen. Mit Staffel 2 verabschiedet sich das Sandman-Franchise, bevor es überhaupt richtig beginnen konnte.

Ein möglicher Grund für das vorzeitige Ende des Sandman Universe sind schwere Missbrauchsvorwürfe gegen Vorlagen-Autor Neil Gaiman. Im Zuge des Skandals ist derzeit auch die Amazon-Veröffentlichung des bereits abgedrehten Good Omens-Abschlussfilms und der fertigen Fantasy-Adaption Anansi Boys ungewiss.

Bei Sandman ist die Sachlage aber etwas komplexer. Das verfrühte Finale der Netflix-Serie stand schon länger fest und ein Großteil der Staffel war abgedreht, ehe die Neil Gaiman-Anschuldigungen bekannt wurden. Für Fans bedeutet das: In Staffel 2 Teil 2 wird die Verfilmung der originalen Comicreihe komplettiert und die Geschichte von Morpheus aka Dream von den Ewigen zu Ende erzählt.

Obwohl Morpheus' Geschichte endet, hätte die Serienadaption aber mit neuen Hauptfiguren weiterlaufen oder mit Spin-offs ausgebaut werden können. Die Comicwelt wurde seit Abschluss der originalen Graphic Novel unter dem Namen The Sandman Universe in ein Franchise mit mehreren unterschiedlichen Comicreihen verwandelt. Für das abgesetzte Fantasy-Universum bei Netflix gibt es aber keine Zukunft mehr.

Das erwartet euch im Finale von Sandman Staffel 2 bei Netflix

In den ersten sechs Folgen von Staffel 2 hatte Dream alle Hände voll zu tun. Zuerst musste er einen Nachfolger für die von Luzifer (Gwendoline Christie) verlassene Hölle auswählen und anschließend begab er sich an der Seite seiner Schwester Delirium (Esme Creed-Miles) auf die Suche nach dem seit 300 Jahren vermissten Bruder Destruction (Barry Sloane). Diese Mission forderte jedoch einen hohen Preis: Dream musste seinem unsterblichen Sohn Orpheus (Ruairi O'Connor) den Tod schenken – und damit beginnt das letzte Kapitel der Geschichte des Traumherrschers.

Die letzten fünf Episoden von Sandman basieren auf den beiden letzten Comicbänden Die Gütigen (Band 9) und Das Erwachen (Band 10). Nachdem Dream Blut der eigenen Familie vergossen hat und damit ein kosmisches Gesetz bricht, ist eine Todesstrafe durch die mächtigen Furien unausweichlich – jedoch erst, sobald eine Person das Blutverbrechen bei ihnen anklagt. So beginnt eine tragische Verkettung von Ereignissen, die das Schicksal der gesamten Traumwelt in Gefahr bringt.

Das Finale von Sandman wird aber nicht das Letzte sein, das wir von der Fantasy-Serie zu sehen bekommen: Als kleiner Bonus erscheint am 31. Juli eine zusätzliche 12. Episode, die losgelöst von der Hauptstory die dreiteilige Comic-Miniserie Death: The High Cost of Living adaptiert und ganz im Zeichen des Charakters Death steht.