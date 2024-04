Morgen im TV: Ein legendärer Action-Klassiker, für den Sylvester Stallone sogar seinen Hund verkauft hat

Sylvester Stallone hat alles daran gesetzt, mit diesem Action-Film seinen Traum zu verwirklichen. Der Film wurde ein gefeiertes Meisterwerk und kommt heute im TV.

Für Rocky musste Sylvester Stallone alles auf eine Karte setzen. Weil er ganz bestimmte Vorstellungen hatte, nagte der Star teilweise beinahe am Hungertuch. So musste er im Vorfeld zum Beispiel sogar seinen geliebten Hund verkaufen. Aber die Story hat zum Glück ein Happy End und das Ergebnis seht ihr morgen im TV.

Sylvester Stallone-Meisterwerk im TV: Darum geht es in Rocky, unserem heutigen TV-Tipp

In dem Sport- und Actionfilmklassiker erleben wir die Geschichte von Rocky Balboa (Sylvester Stallone). Dem jungen Mann geht es nicht gut, er lebt in ärmlichen Verhältnissen und kann sich gerade so über Wasser halten. Seinen Lebensunterhalt verdient er damit, Geld einzutreiben und zu boxen.

Sylvester Stallone als Rocky

Irgendwann wird jedoch der Schwergewichts-Boxchampion Apollo Creed (Carl Weathers) auf den Italian Stallion aufmerksam und will gegen ihn kämpfen. Dafür unterzieht sich Rocky einem beispiellosen Training bei Mickey (Burgess Meredith), das ihn in Form bringen soll.

Unterstützt wird der Boxer dabei von seinem besten Freund Paulie (Burt Young). Zusätzlich will Rocky aber natürlich auch noch Adrian (Talia Shire), dessen Schwester von sich und seinen Qualitäten überzeugen.

Sylvester Stallone musste für Rocky seinen Hund verkaufen

Klingt komisch, ist aber so: Vor Rocky war Sylvester Stallone ein ziemlich unbekannter Schauspieler und musste zwischenzeitlich laut eigenen Angaben von ungefähr 36 US-Dollar in der Woche leben. Da blieb ihm nichts anderes übrig, als seinen geliebten Hund zu verkaufen, wenn er und seine Frau nicht verhungern wollten, wie der spätere Star es ausdrückt (via The Graham Norton Show ).

Für den Hund bekam Sylvester Stallone schließlich 60 Dollar. Aber als der Rocky-Deal endlich zu seiner vollsten Zufriedenheit abgeschlossen war (mit ihm in der Hauptrolle und mit voller kreativer Kontrolle über sein Drehbuch), wollte der Käufer plötzlich viele Tausend Dollar für den Bullmastiff Butkus haben. Im Endeffekt konnten sich die beiden zum Glück einigen, Sylvester Stallone bekam seinen Hund zurück und die andere Person ist jetzt in einer kleinen Rolle mit Besen in Rocky zu sehen.

Hier erzählt Sylvester Stallone die Geschichte:

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

TV oder Stream: Wann und wo kommt Rocky?

Am morgigen Mittwoch, den 17. April 2024, läuft Rocky bei Kabel Eins um 20:15 Uhr. Das dauert mit Werbung bis 22:50 Uhr und eine Wiederholung gibt's auch. Die kommt dann um 1:05 Uhr in derselben Nacht.

Wer den Sylvester Stallone-Durchbruch lieber online streamen will, kann das natürlich auch tun. Bei Amazon Prime Video gehört der Film zur Abo-Flatrate, ansonsten könnt ihr ihn aber auch bei Amazon, Magenta TV, Apple TV oder Google kaufen oder leihen.



