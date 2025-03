Über ein Jahr haben wir auf die neue Staffel von Criminal Minds gewartet. Jetzt kehrt die beliebte Serienkiller-Serie endlich mit neuen Folgen ins deutsche Fernsehen zurück.

Wenn es um die erfolgreichsten Crime-Serien unserer Zeit geht, darf ein Titel nicht fehlen: Criminal Minds. Seit zwei Dekaden begeistern die Fälle der Behavioural Analysis Unit (BAU) ein weltweites Publikum. Nachdem die neueste Staffel bereits im Streaming zu sehen war, erwartet uns nun die hiesige Free-TV-Premiere.

Alles, was ihr dazu wissen müsst, erfahrt ihr hier.

Wann laufen die neuen Criminal Minds-Folgen im TV?

Sat.1 zeigt ab jetzt jeden Dienstag zur Primetime zwei neue Folgen der 17. Staffel von Criminal Minds, die gleichzeitig auch die 2. Staffel von Criminal Minds: Evolution ist. Insgesamt umfasst diese zehn Folgen, was bedeutet, dass uns Criminal Minds bis in den April hinein begleitet. Zum Auftakt gibt es folgende Kapitel:

Folge 1 kommt am 11. März 2025 um 20:15 Uhr

kommt am 11. März 2025 um 20:15 Uhr Folge 2 kommt am 11. März 2025 um 21:20 Uhr

Ab 00:10 Uhr werden die Folgen bei Sat.1 wiederholt. Alternativ könnt ihr die neuen Folgen bei Joyn+ im Abo streamen. Bei Disney+ steht die 2. Staffel von Criminal Minds: Evolution bereits komplett zur Verfügung. Paramount+ bietet alle Folgen des Originals an.

Was hat es mit der komischen Staffelzählung auf sich?

Criminal Minds lief 15 Staffeln lang als gewöhnliche Network-Serie im linearen Fernsehen bei dem US-Sender CBS. Nach einer kurzen Pause wurde das Format als Streaming-Serie unter dem Titel Criminal Minds: Evolution überarbeitet. Die Besonderheit: Fortan haben die Staffeln weniger Folgen und eine durchgängige Handlung.

Wenn wir es genau nehmen, haben wir es also mit der 2. Staffel von Criminal Minds: Evolution zu tun. Nicht selten wird jedoch einfach die Staffelanzahl der Originalserie weitergezählt, sodass wir jetzt bei der 17. Staffel von Criminal Minds angekommen sind. Sat.1 listet die Serie offiziell als Criminal Minds: Evolution im TV-Programm.

Wovon handelt Criminal Minds: Evolution Staffel 2?

David Rossi (Joe Mantegna) und sein Team begeben sich einmal mehr auf die Jagd nach verschiedenen Serienkillern, die in den USA ihr Unwesen treiben. Gleich in der ersten Folge tritt mit Gold Star einer ihrer unheimlichsten Gegenspieler auf. Denn der gibt sich sehr viel Mühe, um die Augäpfel seiner Opfer zu entfernen.

Eine Veränderung in der neuen Staffel: Josh Stewart, der in der Serie viele Staffeln lang als Detective Will LaMontagne Jr. zu sehen war, fehlt in der 2. Staffel von Criminal Minds: Evolution komplett. Der Verbleib der Figur wird dadurch erklärt, dass LaMontagne Jr. gerade mit anderen Fällen beschäftigt ist. Im Januar 2024 bestätigte Stewart, dass seine Tage als LaMontagne Jr. im Criminal Minds-Universum vorüber sind.