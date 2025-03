Remake zum Superhelden-Kult: Dr. Horrible kommt 17 Jahre nach dem Internet-Phänomen nach Deutschland

Erinnert ihr euch noch an Dr. Horrible's Sing-Along Blog, in dem Neil Patrick Harris und Nathan Fillion sich als Superschurke und -held zofften? Joss Whedons Internet-Phänomen erhält in Deutschland jetzt eine Neuauflage.

Reisen wir zurück ins Jahr 2008: Der Streik der Drehbuchautor:innen hat Hollywood fest im Griff und legt viele Produktionen lahm. Daraufhin entschließt der Buffy-Serienschöpfer und spätere Avengers-Regisseur Joss Whedon sich, eine unabhängig finanzierte musikalische Superhelden-Webserie auf die Beine zu stellen: Dr. Horrible's Sing-Along Blog avancierte zum Kult. 17 Jahre später erhält das Phänomen eine ungewöhnliche deutsche Neuauflage. Superhelden-Phänomen Dr. Horrible's Sing-Along Blog kommt als deutsches Bühnenmusical Als auf YouTube veröffentlichte Miniserie mit drei Folgen von jeweils 14 Minuten Länge erzählt Dr. Horrible's Sing-Along Blog die Geschichte des aufstrebenden Superschurken Dr. Horrible (Neil Patrick Harris). Bei seinen hochtrabenden Plänen legt er sich immer wieder mit seinem egozentrischen Helden-Erzfeind Captain Hammer (Nathan Fillion) an, während er gleichzeitig mit dem Rivalen um die gutherzige Penny (Felicia Day) buhlt. Hier findet ihr zur Erinnerung Dr. Horrible's Sing-Along Blog Als Musical mit 14 Titeln stellte Dr. Horrible's Sing-Along Blog die Frage, wer in dieser Geschichte nach klassischen Comic-Motiven wirklich der Bösewicht und wer der Held ist. Für die deutschsprachige Umsetzung werden die englischen Songs untertitelt. Story und Figuren bleiben die gleichen, auch wenn sie in dem Bühnen-Remake natürlich von deutschen Darstellenden verkörpert werden. Nachdem Popkultur-Phänomene wie Harry Potter und Stranger Things schon auf die Bühne kamen und dieses Jahr selbst ein Hunger Games-Theaterstück vor der Tür steht, erhält auch Dr. Horrible also seinen großen Bühnenauftritt. Einblicke zur deutschen Neu-Adaption des Kultphänomens bietet zum Beispiel der Instagram-Kanal des Musical-Remakes: Dr. Horrible in Deutschland: Alle wichtigen Fakten auf einen Blick Premiere wird das Musical Dr. Horrible's Sing-Along Blog am 25. Juli 2025 in der Congresshalle Saarbrücken feiern, bis zum 27. Juli, parallel zur Comic-Con Saar.

in der feiern, bis zum 27. Juli, parallel zur Comic-Con Saar. Der Ticketverkauf hat bereits begonnen.

hat bereits begonnen. Inszeniert wird die deutsche Dr. Horrible-Umsetzung von otherwood productions-Gründerin, Regisseurin und Produzentin Carrie Steinkrug .

. Die musikalische Leitung hat Holger Schadt inne.

inne. Dr. Horrible wird verkörpert von Lion-Russell Baumann (Oderbruch).

(Oderbruch). Captain Hammer wird gespielt von Jan Ammann (Musicaldarsteller z.B. aus Tanz der Vampire). Auf der heutigen Pressekonferenz zum im Sommer aufgeführten Musical-Remake erklärte Regisseurin Carrie Steinkrug, die sich die Rechte für die deutsche Adaption bei Joss Whedon sicherte: Ich sehe [Deutschland] als Wiege der Fantastik: Grimms Märchen, Nosferatu, Metropolis, der deutsche Expressionismus im Kino mit Dr. Caligari. [...] Unsere Produktionsfirma otherwood möchte dieses Genre in Deutschland fördern und die Nerd-Welt mehr mit der Kultur verbinden. Schaut hier den ersten Trailer zum deutschen Dr. Horrible Die Webserie Dr. Horrible's Sing-Along Blog hatte eine Gesamtlaufzeit von 43 Minuten, die Bühnenmusical-Adaption wird hingegen eine längere Laufzeit haben. Die Figuren werden also noch weiter ausgestaltet, sollen dabei aber den Geist der Vorlage bewahren.