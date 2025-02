Morgen kommt ein riesiger Kino-Hit zu Netflix – er sorgt seit Wochen für Kontroversen

Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us zog 2024 zahlreiche Menschen in die Kinos und sorgte auch hinter den Kulissen für mächtig Wirbel. Jetzt kommt der Film mit Blake Lively und Justin Baldoni zu Netflix.

Knapp sechs Monate nachdem Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us in den weltweiten Kinos angelaufen ist und dort ein Millionenpublikum versammeln konnte, findet der Film mit Blake Lively und Justin Baldoni seinen Weg ins Streaminig-Abo zu Netflix. Und der Zeitpunkt könnte beinahe nicht passender sein – denn kaum ein anderer Film sorgte in den letzten Wochen und Monaten für so viel Kontroversen wie dieser.

It Ends with Us mit Blake Lively und Justin Baldoni kommt zu Netflix: Darum geht's

Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us adaptiert den gleichnamigen Bestseller-Roman von Colleen Hoover, der bei seiner Veröffentlichung im Jahr 2016 bereits für Aufsehen sorgte. Nach außen als Romanze vermarktet, behandelt der Roman auch das Thema häusliche Gewalt, was für viele Leser:innen unerwartet kam. Dennoch wurde der Roman zum Riesenerfolg und verkaufte sich weltweit millionenfach.

Im Film übernimmt Blake Lively die Hauptrolle der Lily, die nach Boston zieht, um sich den Traum eines eigenen Blumenladens zu erfüllen. Als sie den wohlhabenden und gutaussehenden Chirurgen Ryle (Justin Baldoni) kennenlernt, glaubt sie, nun auch in der Liebe ein glückliches Los gezogen zu haben. Doch Ryle lässt Lily nur schwer an sich heran und ist eigentlich gar nicht auf der Suche nach einer Beziehung. Als sich dennoch ein Verhältnis entwickelt, tritt plötzlich ein alter Bekannter (Brandon Sklenar) aus Lilys Vergangenheit zurück in ihr Leben. Ab diesem Moment soll sich alles für die junge Frau verändern ...

Schaut hier einen Trailer zu Nur noch ein einziges Mal - It Ends with Us:

Nur noch ein einziges Mal - Trailer (Deutsch) HD

It Ends with Us zieht ein Gerichtsverfahren zwischen Blake Lively und Justin Baldoni nach sich

Bereits kurz vor Kinostart des Films kursierten medial Gerüchte, dass sich Blake Lively und Regisseur und Co-Star Justin Baldoni am Set von It Ends with Us zerstritten hätten. Beide tauchten nicht gemeinsam zu Premieren des Films auf und Berichte über unangebrachtes Verhalten Baldonis wurden von Insidern an die Presse herangetragen.

Im Dezember 2024 folgte schließlich die Bestätigung – und Blake Lively verklagte Baldoni wegen sexueller Belästigung und Rufmord. Justin Baldoni verklagte Lively sowie ihren Ehemann Ryan Reynolds, der sich unter anderem in Deadpool & Wolverine über Livelys Co-Star lustig gemacht haben soll, auf 400 Millionen US-Dollar Schadensersatz. Im März 2026 soll schließlich eine umfassende Gerichtsverhandlung folgen.

Trotz der Kontroversen wurde It Ends with Us 2024 zum absoluten Kino-Hit und schaffte es laut Box Office Mojo auf Platz 17 der erfolgreichsten Filme des Jahres. Gegen ein Budget von 25 Millionen US-Dollar konnte der Film rund 351 Millionen wieder einnehmen.

Ab dem 17. Februar 2025 könnt ihr It Ends with Us auf Netflix streamen.