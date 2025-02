Sie war der Star eines der erfolgreichsten Filme aller Zeiten – jetzt dreht sie ihr Regiedebüt für Netflix

Titanic-Star Kate Winslet produziert einen Film für Netflix. Dabei tauscht sie ihre Position vor der Kamera gegen einen Platz auf dem Regiestuhl aus.

Oscarpreisträgerin Kate Winslet hat über die Jahre nicht nur große Vielfalt in ihrer Rollenwahl bewiesen, sondern ist offenbar auch ein Multitalent. So meinte sie letztes Jahr im How to Fail-Podcast (via THR): "So viele Menschen sagen mir an Filmsets, Menschen, mit denen ich arbeite und die ich gut kenne, sei es ein Schauspieler oder ein Crewmitglied: 'Warum führst du nicht Regie?'" Eine Idee, mit der die durch Titanic weltberühmte Schauspielerin sich zuerst nicht so recht anfreunden konnte.

Dann hat sich aber einiges getan und jetzt ist Winslet drauf und dran, ihren ersten eigenen Film für Netflix zu drehen. Und der Cast kann sich sehen lassen.

Kate Winslet führt Regie beim Netflix-Film mit Toni Collette und Helen Mirren

Wie der Hollywood Reporter meldet, trägt Winslets Regiedebüt den vorläufigen Titel Goodbye June. Über den Inhalt ist nur so viel bekannt, dass es sich um ein ebenso humorvolles wie gefühlvolles Drama im heutigen England handeln soll, in dem sich mehrere entfremdete Geschwister zusammenreißen müssen, nachdem sie in eine neue Situation katapultiert werden. Die Dreharbeiten sollen schon bald losgehen.

Dabei kann sich nicht nur das hohe Karat hinter der Kamera sehen lassen, auch vor der Kamera tummeln sich einige bereits bestätigte Stars. Allen voran Toni Collette (Hereditary) und Helen Mirren (Die Queen) sowie Johnny Flynn, Andrea Riseborough und Timothy Spall.

Dass Kate Winslet, die zuletzt in der HBO-Serie The Regime zu sehen war, sich doch noch breitschlagen ließ, in die männlich dominierte Welt der Regie einzusteigen, erklärte sie im besagten Podcast folgendermaßen:

Je mehr ich es jetzt nicht mache, angesichts des Bedarfs, die Kultur zu verändern, desto mehr habe ich das Gefühl, dass ich andere Frauen im Stich lasse, indem ich es nicht tue. Ich beginne wirklich, das auf eine ziemlich eindringliche Weise zu fühlen. Je mehr von uns es tun, desto mehr inspirieren wir andere, es ebenfalls zu tun.

Vermutlich hat es auch nicht geschadet, dass ihr Sohn Joe Anders das Drehbuch beigesteuert hat, das es zu inszenieren gilt.