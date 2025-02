Das erste Bild aus Christopher Nolans neuem Abenteuer-Epos ist da: Es enthüllt einen legendären Helden

Matt Damon war das erste enthüllte Cast-Mitglied von Christopher Nolans Odyssee-Verfilmung und er ist auch der erste, den wir im Kostüm zu sehen bekommen.

Regisseur Christopher Nolan (The Prestige, Oppenheimer) verfilmt Die Odyssee von Homer und hat Matt Damon als legendären Helden gecastet. So viel wussten wir bereits. Dass aber die sagenhafte Rolle des Odysseus an ihn und nicht Co-Star Tom Holland ging, bestätigt jetzt Variety sowie ein erstes Bild zum Abenteuerfilm, das Damon im prächtigen Kostüm zeigt, dessen Metall allerdings ein wenig Politur gebrauchen könnte.

Erstes Bild von Matt Damon als Christopher Nolans Odysseus:

Bleibt allerdings die Frage offen, ob Odysseus die zentrale Hauptfigur in Nolans The Odyssey sein wird, oder der Fokus auf einem anderen Charakter (zum Beispiel Hollands anderer Hauptfigur) liegen wird.

Christopher Nolans Abenteuer-Epos The Odyssey: Sein vielleicht ambitioniertestes Filmprojekt

Die fast 3000 Jahre alte Sagen-Erzählung aus dem antiken Griechenland klingt in den Händen Nolans immer ambitionierter. So soll er bereits ganz Troja für seinen Abenteuerfilm nachgebaut haben und hat angeblich vor, den rieseigen Zyklopen Polyphem als praktischen Effekt mit animatronischer Puppe zu realisieren.

Auch der übrige Cast ist nicht von schlechten Eltern und sieht Zendaya, Robert Pattinson, Anne Hathaway, Charlize Theron, Elliot Page, Jon Bernthal, Lupita Nyong'o und viele weitere in der umfangreichen Besetzung vor.

Kosten lässt man sich den ganzen Spaß über 250 Millionen US-Dollar.

Wann kommt The Odyssey ins Kino?

Die Dreharbeiten haben gerade erst begonnen und finden dieses Jahr in Marokko, Großbritannien und auf der italienischen Insel Favignana statt. Der Filmstart ist in Deutschland für den 16. Juli 2026 eingeplant. Genügend Zeit also, vorher noch ein paar Hausaufgaben zu machen und das eigene Wissen über die Irrfahrten des Odysseus aufzufrischen, die bereits eine ganze Reihe an Sandalenfilmen inspirierte.