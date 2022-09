Musical-Meisterwerk: 5 unsterbliche Moulin Rouge-Momente, die über 20 Jahre später immer noch für Gänsehaut sorgen [Anzeige]

Moulin Rouge kommt in Deutschland als Musical auf die Bühne. Anlässlich des baldigen Starts blicken wir auf die fünf besten Momente des legendären Films von Baz Luhrmann zurück.

Zu Beginn der 2000er Jahre stellte ein Film die Welt des Musical-Kinos komplett auf den Kopf: Moulin Rouge. Furiose Kamerabewegungen, mitreißende Choreografien und eine tragische Liebe vereinten sich in einem überwältigenden Exzess, der auch 20 Jahre nach seinem Erscheinen noch in den Bann zieht.

Mit Moulin Rouge hat Baz Luhrmann ein Musical-Meisterwerk geschaffen. Dieses Jahr kommt die Geschichte von Satine und Christian in Form von Moulin Rouge! Das Musical auf die Bühne nach Deutschland. Ab Oktober 2022 wird die Inszenierung des mit zehn Tony Awards ausgezeichneten Musicals in Köln aufgeführt. Die Erstaufführung des Stücks in Köln findet sogar exakt 21 Jahre nach dem Kinostart des Films am 18. Oktober 2022 statt.

Hier könnt ihr den Trailer zu Moulin Rouge! Das Musical schauen:

Moulin Rouge! Das Musical - Trailer (Deutsch) HD

Bevor ihr euch im Paris des frühen 20. Jahrhunderts verliert, blicken wir auf die besten Momente der Filmversion mit Nicole Kidman und Ewan McGregor zurück.



Die besten Moulin Rouge-Momente Platz 5: Spectacular Spectacular

© 20th Century Studios Moulin Rouge

Moulin Rouge wartet in jeder Sekunde mit einer neuen Idee auf. Ständig verwandelt sich der Film und vermischt das ereignisreiche Bühnengeschehen mit der nicht weniger ereignisreichen Realität der Figuren. Die Spectacular Spectacular-Szene fasst diese Transformationsfähigkeit am besten zusammen: Um den reichen Duke von den wahren Tatsachen abzulenken, wird innerhalb kürzester Zeit zu Jacques Offenbachs Höllen-Cancan eine improvisierte Version von Christians Stück auf die Beine gestellt.

Die besten Moulin Rouge-Momente Platz 4: Sparkling Diamonds

© 20th Century Studios Moulin Rouge

Luhrmann inszeniert seine Filme gerne als schwindelerregenden Rausch. Das trifft besonders auf den ersten Moulin Rouge!-Besuch zu, wenn wir genauso wie Christian von den vielen Bewegungen, Farben und Tönen überrumpelt werden. Nichts ist leichter, als in dieser Sequenz die Orientierung zu verlieren. Doch dann sticht Nicole Kidman durch die Menge und bringt Diamonds Are a Girl's Best Friend mit Madonnas Material Girl zusammen, als hätte sie ihre gesamte Karriere lang nur darauf gewartet.

Die besten Moulin Rouge-Momente Platz 3: El Tango de Roxanne

© 20th Century Studios Moulin Rouge

Einer der düstersten Momente von Moulin Rouge ereignet sich, wenn die vertraute Melodie von Roxanne erklingt. Der ikonische Song von The Police findet als Tango seinen Weg in den Film und wird zum musikalischen Spiegel der Anspannung, die unter den Figuren herrscht. Jeder Schritt des intensiven Tangos sorgt für noch mehr Unruhe und zerrissene Gefühle. Als wäre das nicht aufwühlend genug, gestaltet Luhrmann die Sequenz als nervenaufreibende Parallelmontage, bei der es um Leben und Tod geht.



Die besten Moulin Rouge-Momente Platz 2: Your Song

© 20th Century Studios Moulin Rouge

Moulin Rouge ist ein überwältigender Film, keine Frage. Doch kann er auch fliegen? Mit den Liebenden über die Dächer von Paris gleiten? Und Nicole Kidman und Ewan McGregor einen unsterblichen Kinomoment schenken? Die erste zärtliche Begegnung zwischen Satine und Christian wird von Elton Johns Your Song bestimmt, wobei "bestimmt" ein viel zu forcierendes Wort ist. Vielmehr beflügelt das Lied die beiden, bis sie durch die Wolken brechen und über den Dächern der Stadt der Liebe tanzen.

Die besten Moulin Rouge-Momente Platz 1: Come What May

© 20th Century Studios Moulin Rouge

Moulin Rouge ist ein Jukebox-Musical, was bedeutet, dass die meisten Songs nicht extra für den Film komponiert wurden. Doch was wäre eine große Liebesgeschichte ohne ein großes Liebesthema? Come What May, der einzige Originalsong von Moulin Rouge, markiert den emotionalen Höhepunkt der Geschichte. Die ersten Klänge sind leise und ungewiss, genauso wie die Zukunft von Satine und Christian. Erst nach und nach bricht die Liebe der beiden durch die Dunkelheit des Theaters und sie begegnen sich – befeuert von der sich aufbauenden Musik – im Scheinwerferlicht.

Moulin Rouge! Das Musical wird ab Oktober 2022 in Köln aufgeführt. Da könnt ihr dann die erwähnten Szenen und Songs live auf der Bühne erleben.

Welche Moulin Rouge-Momente sind euch in Erinnerung geblieben?