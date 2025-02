Muskelberge so weit das Auge reicht: So sieht der neue He-Man im Fantasy-Reboot aus

Seit Anfang des Jahres wird das Fantasy-Reboot Masters of the Universe in London gedreht. Jetzt gibt es das erste offizielle Bild von Hauptdarsteller Nicholas Galitzine als He-Man.

Seit 1982 begeistert der Kampf zwischen He-Man und seinem Erzfeind Skeletor die Fans des Fantasy-Franchise aus dem Hause Mattel. In den vergangenen Jahren sind zahlreiche Filme, Serien, Videospiele und sonstige Ableger erschienen. Auf der großen Leinwand waren die Masters of the Universe aber schon lange nicht mehr.

1987 kam die erste und bisher einzige Live-Action-Adaption des Stoffs ins Kino, damals mit Dolph Lundgren in der Hauptrolle. Obwohl seit den 2000er Jahren von einem Reboot die Rede war, hat es erstaunlich lange gedauert, bis der neue He-Man konkret wurde. Jetzt gibt es endlich das erste offizielle Bild aus der Neuauflage.

Fantasy-Reboot: So sieht Nicholas Galitzine als He-Man aus

Unter dem Dach von Amazon MGM Studios finden aktuell die Dreharbeiten zu Masters of the Universe statt, nachdem das Projekt zuletzt von Netflix im Stich gelassen wurde. Seit letztem Jahr wissen wir, dass Nicholas Galitzine als Hauptdarsteller in Lundgrens Fußstapfen tritt. Nun könnt ihr euch von seinen Muskeln überzeugen.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitter, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Twitter Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Das Gesicht des neuen He-Man wird zwar noch nicht enthüllt. Dafür kommt das erste Bild mit dem Versprechen von martialischer Action daher. Offenbar handelt es sich bei Masters of the Universe 2.0 um kein allzu ernstes Reboot, sondern einen Film, der den Camp-Faktor des Originals mit muskulösen Armen in Empfang nimmt.

Gerade in dieser Hinsicht ist Nicholas Galitzine eine spannende Wahl. Denn der ist bisher weniger durch testosterongeladen Action-Filme als dramatische Liebesfilme aufgefallen. Bei Amazon führte er die Romanverfilmungen Royal Blue und Als du mich sahst an. Bei Netflix spielte er in dem Streaming-Überflieger Purple Hearts mit.

Wann startet der neue He-Man-Film mit Nicholas Galitzine?

Der deutsche Kinostart von Masters of the Universe steht noch nicht fest. In den USA erscheint der Film am 5. Juni 2025. Neben Galitzine gehören u.a. Camila Mendes, Alison Brie, Idris Elba und Morena Baccarin zum Cast. Jared Leto spielt Bösewicht Skeletor. Bumblebee-Regisseur Travis Knight zeichnet für die Inszenierung verantwortlich.