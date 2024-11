Nach 1,3 Milliarden-Erfolg: Ryan Reynolds & Hugh Jackman sollen mit neuem Film zurückkehren – es ist nicht (!) Deadpool & Wolverine 2

Eine Fortsetzung zu Deadpool & Wolverine wurde noch nicht offiziell angekündigt. Ryan Reynolds hat dafür jetzt verraten, dass er an einem neuen Film für sich und Hugh Jackman arbeitet.

Mit über einer Milliarde Dollar an den weltweiten Kinokassen ist Deadpool & Wolverine einer der erfolgreichsten Kinofilme des Jahres. Da ist es fast schon verblüffend, dass Neuigkeiten über einen weiteren Teil mit dem frechen Marvel-Antihelden immer noch auf sich warten lassen.

Jetzt hat sich Hauptdarsteller Ryan Reynolds aber öffentlich zu einem neuen Filmprojekt geäußert, das vom Deadpool & Wolverine-Team kommen soll. Marvel-Fans sollten sich trotzdem nicht zu früh freuen.

Ryan Reynolds arbeitet an Film für sich und Hugh Jackman ohne Marvel-Verbindung

Laut Variety hat der Star als Gast in einer Folge für den Variety Awards Circuit-Podcast aktuelle Pläne verraten:

Ich verbringe das Jahr mit Schreiben. Ich schreibe einen Film für mich, Hugh [Jackman] und Shawn [Levy], der nicht von Marvel ist.

Damit dürfte Reynolds seinen Fans ein lachendes und weinendes Auge verpassen. Deadpool & Wolverine 2 rückt dadurch noch weiter in die Ferne, aber im besten Fall bekommen wir trotzdem ein extrem unterhaltsames neues Projekt mit Reynolds und Jackman vor der Kamera. Es wäre zumindest sehr überraschend, wenn der Deadpool-Darsteller ein ernstes Drama mit dem Wolverine-Star und Regisseur Levy plant.

Bis jetzt steckt das neue Filmprojekt für Reynolds und Jackman jedenfalls noch in den Kinderschuhen. Nachdem der Schauspieler das Drehbuch fertig geschrieben hat, muss ein Studio den Film erstmal offiziell in Entwicklung geben. Bei dem Kinokassen-Wert der Beteiligten dürften es Reynolds & Co. aber nicht sehr schwer haben.

Auch interessant:

Wann erscheint Deadpool & Wolverine im Streaming-Abo?

Wenn ihr den Marvel-Kracher des Jahres im Heimkino schauen wollt, könnt ihr Deadpool & Wolverine schon jetzt digital bei Amazon Prime Video* kaufen.

Als Abo-Titel ist der Blockbuster aber auch in Kürze verfügbar. Ab dem 12. November 2024 streamt Deadpool & Wolverine bei Disney+ in der Flat.

