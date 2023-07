Nach 15 Jahren erstmals bei Netflix: Eine der beliebtesten Fantasy-Serien und die beste Kriegsserie aller Zeiten vielleicht auch

Durch einen neuen Deal kommen viele Serien-Klassiker von HBO zum US-Netflix. Mindestens ein Fantasy-Highlight ist auch für Deutschland bestätigt.

Bis heute gilt HBO als vielleicht die qualitativ hochwertigste Serienschmiede aus den Vereinigten Staaten. Der Sender hat Kracher wie Die Sopranos, The Wire oder Six Feet Under - Gestorben wird immer geschaffen, ohne die die Serien-Landschaft nicht dieselbe wäre.

Durch einen neuen Deal kommen viele Klassiker des gefeierten Senders in den USA jetzt auch erstmals zu Netflix. Mindestens eine Kult-Serie aus dem Fantasy-Genre wurde hierbei auch für Deutschland bestätigt.

True Blood kommt bei uns zu Netflix – und vielleicht noch mehr

Laut Deadline kommen durch einen neuen Deal zwischen Warner Bros. Discovery und Netflix die HBO-Serien Band of Brothers - Wir waren wie Brüder, The Pacific, Insecure, Ballers, Six Feet Under und True Blood zu dem Streaming-Dienst in den USA.

Wie Deadline bestätigt, gilt der Deal für True Blood auch außerhalb Amerikas. Die Serie lief von 2008 bis 2014 in 7 Staffeln und basiert auf den Romanen von Charlaine Harris. In der Handlung geht es um die gedankenlesende Kellnerin Sookie (Anna Paquin), die in Louisiana an der Seite der Vampire Bill (Stephen Moyer) und Eric (Alexander Skarsgård) in eine brutale Welt gerät.

Neben True Blood wäre es großartig, wenn durch den Warner Bros. Discovery-Deal auch bei uns die meisterhafte Kriegsserie Band of Brothers ins Netflix-Abo kommen würde. Mit einem Wertungsschnitt von 8,6 der Moviepilot-Community gilt die Produktion als absolutes Highlight des Genres.

Wann streamt True Blood bei Netflix?

Ein genauer Streaming-Start für die Fantasy-Serie ist noch nicht bekannt.

Podcast: Die 20 besten Serienstarts im Juli bei Netflix, Amazon und mehr

Ihr braucht noch mehr frische Streaming-Tipps? Die spannendsten Juli-Serien, die ihr bei Netflix, Prime Video, Disney+ und mehr streamen könnt, findet ihr hier in der Monats-Vorschau:

Wir haben die langen Startlisten der Streamingdienste geprüft und stellen euch die 20 großen Highlights des Monats im Moviepilot-Podcast Streamgestöber vor. Mit dabei sind drei große Fantasy-Rückkehrer bei Netflix und Amazon sowie ein Sci-Fi-Epos, das kaum jemand kennt. Neben Geheimtipps gibt es außerdem ein Wiedersehen mit Futurama und Sylvester Stallones eigene Reality-Show.