Nach 2 Jahren Wartezeit: Die beste Star Trek-Serie unserer Zeit geht in 7 Tagen endlich weiter

Die Sci-Fi-Abenteuer der USS Enterprise aus Star Trek: Strange New Worlds gehen weiter – und zwar schon in einer Woche. Dann geht die 3. Season der Serie online.

Mit Star Trek: Strange New Worlds, der aktuell besten Trek-Serie, geht es in einer Woche weiter. Paramount+ holt die 3. Staffel des Formats auf den Schirm. Sehr zur Freude der Trekkies, die zwei Jahre lang vulkanische Geduld beweisen mussten.

Mittlerweile wissen wir auch, dass es sich dabei um die vorvorletzte Season handeln wird, denn das Ende nach Season 5 ist nun beschlossene Sache.

Star Trek: Strange New Worlds – so geht es in Staffel 3 auf der Enterprise weiter

Es hat lange gedauert, aber der Auftakt von Strange New Worlds Season 3 löst endlich den Cliffhanger aus dem 2. Staffelfinale auf. Wir erinnern uns: Zuletzt kam es in der Folge Hegemonie zum großen Weltraumkampf gegen die aggressiven Gorn. In Hegemonie, Teil II kommt es nun zum großen Showdown und wir erfahren auch, ob die mit Gorn-Nachwuchs infizierte Captain Batel (Melanie Scrofano) überleben wird. Allen voran hofft natürlich ihr Partner Captain Pike (Anson Mount) darauf, die seine engagierte Enterprise-Crew aus der Misere manövrieren muss. Mit wie immer perfekter Haarpracht, versteht sich.

Insgesamt erwarten uns zehn neue Folgen in Star Trek: Strange New Worlds Staffel 3. Eine davon wurde auch wieder von Raumschiff Enterprise: Das nächste Jahrhundert-Urgestein Jonathan Frakes inszeniert.

Neu an Bord ist in Staffel 3 Martin Quinn als Montgomery Scott. Die Rolle des genialen Raumschiff-Ingenieurs Scotty wurde in der Originalserie Raumschiff Enterprise vom Kanadier James Doohan etabliert und wird jetzt erstmals von einem waschechten Schotten dargestellt. Simon Pegg aus der Star Trek-Filmreihe ist Engländer.

Weitere Crew-Mitglieder sind natürlich wieder Ethan Peck als Spock, Rebecca Romijn als Una Chin-Riley-, Jess Bush als Christine Chapel, Celia Rose Gooding als Nyota Uhura, Melissa Navia als Erica Ortegas und Babs Olusanmokun als Dr. Joseph M'Benga.

Wann wird Star Trek: Strange New Worlds Staffel 3 veröffentlicht?

Captain Pike und Co. düsen ab dem 17. Juli 2025 wieder durch die spannende Star Trek-Galaxie, die im Streaming-Kosmos von Paramount+ beheimatet ist. Am Premierentag gehen gleich zwei Folgen online, danach geht es wöchentlich mit jeweils einer neuen Episode weiter – bis zum Season-Finale am 11. September.