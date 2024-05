Nach 21 Jahren erstmals uncut im TV: Einer der härtesten Horror-Thriller zerreißt euch die Nerven komplett

Gerne-Fans können sich heute Abend auf einen richtig krassen Slasher-Horrorfilm freuen. Nach 21 Jahren auf dem deutschen Index, läuft der französische Splatter-Kultfilm endlich auch in Deutschland.

Bereits 2003 schockte High Tension von Regisseur Alexandre Aja (The Hills Have Eyes) das französische Publikum. Das Deutsche bekam den Horror-Schocker nicht zu Gesicht, denn der landete hierzulande direkt auf dem Index. Erst im letzten Jahr wurde erstmals die ungeschnittene Heimkinofassung als 4K-Mediabook mit FSK 18 veröffentlicht. Und heute Abend, nach 21 Jahren, können wir High Tension ohne Zensur erstmals im TV sehen.

Darum geht es in dem Splatter-Film High Tension

Alex (Maïwenn Le Besco) und Marie (Cécile De France) sind unzertrennliche Freundinnen und wollen zusammen Alex' Familie auf dem Land besuchen. Doch der ruhige Trip verwandelt sich in einen Albtraum, als plötzlich ein durchgedrehter LKW-Fahrer die Eltern überfällt und ein Blutbad hinterlässt. Die beiden Freundinnen müssen jetzt zusammenhalten und versuchen, dem bestialischen Killer zu entkommen.

‎ PLAION PICTURES High Tension

High Tension ist " Gore-Schlachtplatte, Spannungskino und Mindfuck-Mysterium"

Während in Deutschland High Tension auf der Liste der jugendgefährdenden Medien landete, wurde der Splatter-Film in Frankreich mit einer FSK 16-Freigabe in die Kinos gelassen. Mag sein, dass es daran lag, dass Anfang der 2000er unser hartgesottenes Nachbarland von aufsehenerregenden Slasher-Filmen überschwemmt wurde, die unter die Neue französischen Härte fallen. Dazu gehört eben auch High Tension, der für Regisseur Alexandre Aja den Durchbruch bedeutete und die Weichen für seine Laufbahn in Hollywood stellte.

Geheimtipp gratis und ohne Abo streamen: Absoluter Ausnahmefilm mit extremen Bildern, wie ihr sie noch nie gesehen habt

Wer ein gutes Gemetzel zu schätzen weiß, sollte sich High Tension nicht entgehen lassen. Der klassische Splatter kommt schnell zur Sache und hinterlässt ein Blutbad, wie wir es uns von einem kompromisslosen Genre-Kino wünschen. Das findet auch Daniel Fabian von unserer Schwesterseite Filmstarts :

Selten hat der Mix aus Gore-Schlachtplatte, Spannungskino und Mindfuck-Mysterium so gut funktioniert – auch wenn man in Sachen Logik nun das ein oder andere Fass aufmachen könnte, an dem sich viele seit jeher stören.

Wann läuft der FSK 18 Horror-Streifen High Tension im TV?

Tele5 zeigt den französischen Splatter-Film in der Free-TV-Premiere in der Nacht auf Donnerstag, dem 23. Mai um 00:05 Uhr. Eine Wiederholung zeigt der Sender in der Nacht auf den 25. Mai um 01:45 Uhr. Unabhängig vom Fernsehprogramm könnt ihr den Film auf Amazon Prime Video kaufen oder bei Joyn im Abo streamen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf oder Abschluss eines Abos über diese Links erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.