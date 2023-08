20 Jahre lang verboten und jetzt im Heimkino: Heftiger Horror-Shocker erscheint ungeschnitten als 4K-Mediabook

High Tension ist ein außergewöhnlicher Horror-Schocker aus Frankreich mit langer Verbotsgeschichte in Deutschland, doch jetzt erfolgt die Heimkinoveröffentlichung ungeschnitten mit FSK18 als 4K-Mediabook.

Der hohe Gewaltgrad im 2003 veröffentlichen High Tension von Regisseur Alexandre Aja (The Hills Have Eyes) beeinflusste nicht nur nachhaltig das französische Horror-Kino mit, sondern sorgte in Deutschland auch für eine Indizierung. Diese wurde Anfang des Jahres nach 20 Jahren mit einer FSK18-Einstufung aufgehoben.

Am 24. August erscheint daher nun hierzulande erstmals eine ungeschnittene 4K-Fassung mit zwei Blu-rays im Mediabook, die ihr bei Amazon bestellen könnt *. Zur Auswahl stehen zwei unterschiedliche Cover-Designs, während das Bonusmaterial unter anderem eine Dokumentation, einen Audiokommentar, Interviews, Featurettes, Trailer, ein Booklet und eine Bildergalerie umfasst.



Darum geht es im Horror-Schocker High Tension

Alex (Maïwenn Le Besco) und Marie (Cécile De France) wollen auf dem Land im abgelegenen Haus von Alex’ Eltern einfach nur etwas Ruhe finden und für ihr Studium lernen. Doch schon bald nach ihrer Ankunft verschafft sich des Nachts ein unbekannter Mann (Philippe Nahon) Zutritt zum Haus.

Dieser trachtet den Bewohnern auf bestialische Art nach dem Leben und mordet sich durch die ganze Familie. Auch Alex gelangt in die Gewalt des Killers und ihre Freundin Marie, die eigentlich die Flucht ergreifen wollte, setzt jetzt alles daran, ihrer Freundin das Leben zu retten. Für die beiden Mädchen wird aus einem ruhigen Wochenende ein gnadenloser Kampf ums Überleben und eine Nacht des Grauens.

So gut ist High Tension

Laut Kollege Daniel Fabian von FILMSTARTS bringt High Tension praktisch all das unter einen Hut, was kompromissloses Genre-Kino ausmacht. "Selten hat der Mix aus Gore-Schlachtplatte, Spannungskino und Mindfuck-Mysterium so gut funktioniert – auch wenn man in Sachen Logik nun das ein oder andere Fass aufmachen könnte, an dem sich viele seit jeher stören", heißt es.

Auch in der Moviepilot-Community hat der Horror-Shocker mit einer überdurchschnittlichen Wertung von 6,9 einen soliden Stand. Der Gewaltgrad von High Tension gilt in der Tat als verstörend, hat aber heutzutage wohl auch etwas an Schockwirkung verloren, weswegen dann auch mittlerweile die FSK-Freigabe erfolgt sein dürfte. Für Horror-Fans dürfte der Film aber so oder so eine Empfehlung sein.

