Nach 23 Jahren erscheint Ridley Scotts Monumental-Epos Gladiator in umfangreicher Collector's Edition fürs Heimkino – jetzt sichern, bevor sie ausverkauft ist

Der schlachtenreiche Filmepos Gladiator behandelt den Rachefeldzug eines ehemaligen Generals. Trotz aller Action erzählt Ridley Scott auch einen emotionalen Film, bei dem die Schauspieler ihr Talent unter Beweis stellen dürfen.

Fast vierzig Jahre hat es gedauert, bis sich Hollywood wieder an einen Monumentalfilm wagte. Am Ende hat es sich gelohnt, denn Gladiator wurde zu einem der besten Filme des letzten Vierteljahrhunderts. Ridley Scott kreierte ein Meisterwerk mit Russell Crowe in der Hauptrolle. Jetzt, wo auch die Fortsetzung immer konkreter wird, bringt Titans of Cult eine Collector's Edition in zwei verschiedenen Fassungen auf den Markt.

Am 14. November erscheint die Collector's Edition und kann bereits jetzt vorbestellt werden.

Der Film liegt in einer Extended Cut und in der Kinofassung vor ist auch einzeln in einer kürzlich erschienen 4K-Fassung * erhältlich. Außerdem könnt ihr ihn auf Blu-ray * und DVD * im Heimkino anschauen.

Russell Crowe hätte seine Oscar-Rolle beinahe abgelehnt

In einer Umfrage des Filmmagazins Empire haben Leser:innen die Figur des Maximus unter die Top 100 der besten Filmcharaktere gewählt. Die Paraderolle von Russell Crowe hätte er beinahe abgelehnt, weil er die erste Fassung des Drehbuchs für Müll gehalten habe. Ganz so schlimm kann es nicht gewesen sein, am Ende erhielt Gladiator fünf Oscars und sieben weitere Nominierungen, darunter auch "Bestes Originales Drehbuch".

Amazon Gladiator erscheint gleich in zwei Collector's Editionen.

Das enthält die Supreme Edition

Steelbook inkl. 4K UHD & Blu-ray

Supreme Edition

Rigid Supreme Box

3 Concept Art Poster

Iconcart Metall Poster

4 Artcards

Pin

Cult Stand

Die kleinere Titans Edition * ist aktuell noch nicht vorbestellbar. Sie enthält neben dem Film auf 4K und Blu-ray ebenfalls den Cult Stand, den Pin, vier Artcards und die Rigid Titan Box.

Darum geht es in Gladiator

Gladiator erzählt die Geschichte des siegreichen Generals Maximus, der um seinen Titel betrogen, verhaftet und auf dem Sklavenmarkt verkauft wird. Maximus unterwirft sich seinem bitteren Schicksal nicht und lässt sich zum Gladiator ausbilden. Er kehrt nach Rom zurück, wo er auf Rache sinnt.

Im November nächsten Jahres soll nach 24 Jahren endlich der zweite Teil von Gladiator in die Kinos kommen. Ridley Scott wird die Fortsetzung selbst in die Hand nehmen und in der Handlung ebenfalls einen Zeitsprung vollziehen. Denn die neue Hauptfigur wird Lucius, den wir aus dem ersten Film noch als kleinen Jungen kennen. Im Sequel, wird er dann Kaiser sein und es bleibt spannend, was für ein Mann aus ihm geworden ist.

