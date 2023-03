Nach 25 Jahren Pokémon: Seht das Ende von Ashs Abenteuer im Video

Es ist das Ende einer Ära: Die Original-Helden Ash und Pikachu verlassen die Pokémon-Serie. Es gibt aber zwei dicke Trostpflaster für Anime-Fans.

Die Pokémon-Abenteuer von Ash (deutsche Stimme: Felix Mayer) und Pikachu (Ikue Ôtani) erfreuen Anime-Fans seit 1997. Nach fast 26 Jahren ist jetzt aber Schluss. Die beiden Helden machen Platz für neue Hauptfiguren. Zum Schluss gab es noch einmal einen rührenden Abschied.

Nach letzter Pokémon-Szene: Ist es wirklich das Ende für Ash und Pikachu?

Kürzlich wurde nämlich die letzte Folge mit beiden Figuren in Japan ausgestrahlt. Dort sind Ash und Pikachu zu sehen, wie sie der Sonne entgegenlaufen und von Team Rocket ein letztes Mal beäugt werden.

Auch wenn Ash mittlerweile die größten Trainer-Wettbewerbe gewonnen hat, wird seine Jagd nach absoluter Meisterschaft wohl nie zu Ende sein. In Kürze werden die beiden allerdings von vier neuen Pokémon-Helden abgelöst. Das ist aus zwei Gründen ein Hoffnungsschimmer für alle Fans der zwei Veteranen.

Einerseits wird auch unter den neuen Protagonisten ein Pikachu zu finden sein, das sich von seinem bekannteren Vetter durch eine fesche Flugkapitän-Mütze unterscheidet. Im Übrigen ist es sehr wahrscheinlich, dass die beiden Lieblinge für Gastauftritte in den neuen Abenteuern aufkreuzen.

Wann kommt das Pokémon-Finale und die neue Serie nach Deutschland?

Wann genau Ashs und Pikachu im Deutschland ausgestrahlt wird, ist noch nicht bekannt. Auch der Start der neuen Pokémon-Abenteuer hat bei uns noch keinen Starttermin. Die Ausstrahlung des Anime-Kults bei Super RTL liegt hierzulande knappe 50 Folgen hinter dem japanischen Original (via Fernsehserien.de ).

