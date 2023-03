Erste Pokémon-Staffel ohne Ash und Pikachu: Der Trailer zeigt die 4 neuen Hauptfiguren des Anime

Nach 25 Staffeln neigt sich die Reise von Ash und Pikachu im Pokémon-Universum dem Ende. Ein neuer Trailer stellt uns die vier neuen Hauptfiguren der Serie vor, inklusive Captain Pikachu.

Seit 1997 läuft der Anime Pokémon und erzählt von den Abenteuern, die Ash und Pikachu gemeinsam erleben. Ende letztes Jahr enthüllte die Pokémon Company jedoch, dass sich die Reise der beiden dem Ende neigt. Schon bald werden sie sich als Hauptfiguren aus der Serie verabschieden und Platz für eine neue Generation machen.

Doch wie sieht diese neue Generation aus? Ein neuer Trailer gibt uns einen Einblick in die erste Pokémon-Staffel von Ash und Pikachu. Vier neue Figuren werden uns in den nächsten Jahren begleiten und das Vermächtnis des legendären Anime weitertragen, der seit über 25 Jahren Fans rund um den Globus begeistert.

Neue Pokémon-Figuren: Das sind Liko, Roy, Friede und Captain Pikachu

Im Mittelpunkt der neuen Pokémon-Staffel befinden sich Liko und Roy. Die aufgeweckte Liko besitzt einen wertvollen Anhänger, der sie tief mit der Pokémon-Mythologie verbindet. Ihr Motto: Wenn sie sich selbst nicht auf die Suche begibt, wird sie niemals fündig. Der ehrgeizige Roy wartet derweil mit einem geheimnisvollen Pokéball auf und will die Pokémon aus den Legenden herausfordern.

Hier könnt ihr den Trailer zur neuen Pokémon-Staffel schauen:

Pokémon - New Season Trailer (English) HD

Die dritte wichtige Figur in der neuen Staffel ist Friede, seines Zeichens ein Pokémon-Professor, der sich wissbegierig in die Welt der Taschenmonster stürzt. Begleitet wird er Captain Pikachu, der sich – wie sollte es anders sein – durch eine Kapitänsmütze auszeichnet. Damit hat es doch noch ein Pikachu in die neue Staffel geschafft. In Deutschland heißen die beiden Figuren Friedel und Flugkapitän Pikachu.

Wann startet die neue Pokémon-Staffel?

In Japan startet die Pokémon-Fortsetzung bereits am 14. April 2023. Wann und wie die neuen Episoden ihren Weg nach Deutschland finden werden, ist bisher unklar.

