Einer der besten Star Wars-Filme kehrt in einer Version ins Kino zurück, die es noch nie zuvor zu sehen gab

Aufregende Neuigkeiten für Star Wars-Fans: Schon in wenigen Wochen könnt ihr einen der besten Filme von George Lucas' Sternensaga nochmal auf der großen Leinwand erleben.

Bis der nächste neue Star Wars-Film ins Kino kommt, müssen wir uns noch über ein Jahr gedulden. Erst im Mai 2026 erobert The Mandalorian & Grogu die große Leinwand. Zum Glück gibt es inzwischen so viele Star Wars-Filme, dass Lucasfilm und Disney regelmäßig Wiederaufführungen anlässlich diverser Jubiläen ansetzen können.

Nachdem wir letztes Jahr 25 Jahre Star Wars: Episode I – Die dunkle Bedrohung gefeiert haben, kündigt sich nun der nächste runde Geburtstag eines Star Wars-Films an: Vor zwei Dekaden startete mit Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith der Abschluss der Prequel-Trilogie im Kino. Jetzt kehrt der Film dorthin zurück.

20 Jahre Die Rache der Sith: Der Paukenschlag der Prequel-Trilogie kehrt ins Kino zurück

Zuerst wurde der Re-Release nur für die USA angekündigt. Jetzt wissen wir, dass Die Rache der Sith auch hierzulande für ein paar Tage im Kino zu sehen sein wird In einer neuen Pressemitteilung wurde ein limitierter Kinostart vom 24. bis zum 27. April 2025 zu verkündet. Der Niedergang der Jedi streckt sich damit vier Tage.

Hier könnt ihr den Trailer zu Die Rache der Sith schauen:

Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith - Trailer (Deutsch) HD

Besonders spannend: Ihr bekommt den Film in einer Fassung zu Gesicht, die noch nie im Kino zu sehen war. Konkret heißt es in der Pressemitteilung:

Unter den verschiedenen verfügbaren Formaten befindet sich neben 4K auch zum ersten Mal auch 4DX.

Unter 4DX versteht man bei Kinoverstellungen eine erweiterte Form der Filmerfahrung, bei der auf sensorische wie physische Effekte zurückgegriffen, um die Immersion zu steigern. Vom vibrierenden Kinosessel bis zu Düften, die sich im Raum verteilen. Oft werden die 4DX-Erfahrungen individuell auf den jeweils gespielten Film angepasst.

Darüber hinaus wurde ein neues Poster von Matt Ferguson veröffentlicht, der schon zu den Jubiläen von Das Imperium schlägt zurück, Die Rückkehr der Jedi-Ritter und Die dunkle Bedrohung atemberaubende Star Wars-Poster geschaffen hat.

Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith fungiert als Bindeglied zwischen der Prequel- und der Original-Trilogie. In einer geradezu opernhaften Inszenierung erleben wir, wie sich Anakin Skywalker mehr und mehr der Dunklen Seite der Macht hingibt, ehe es zum traumatischsten Moment der gesamten Saga kommt: der Order 66.

Nach Die Rache der Sith geht die Geschichte direkt in Andor Staffel 2 bei Disney+ weiter

Nicht nur der Jedi-Orden geht in Flammen auf: Wenn das Imperium an die Stelle der Republik tritt, erzählt Die Rache der Sith ebenfalls vom Untergang der Demokratie und dem Aufstieg des Faschismus. An diesen Punkt schließt auch die 2. Staffel von Andor an, die einen Tag zuvor am 23. April 2025 bei Disney+ weitergeht.

Der April dürfte generell ein ereignisreicher Monat für Star Wars-Fans werden. Neben den Kino- und Serienstarts findet vom 18. bis zum 20. April 2025 die Star Wars Celebration in Japan statt. Bereits bestätigt sind Panels zu kommenden Projekten wie The Mandalorian & Grogu, Ahsoka Staffel 2 und Star Wars: Visionen Staffel 3.