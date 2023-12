Nach 30 Jahren spielt Eddie Murphy wieder Axel Foley: Der Trailer für Netflix' Beverly Hills Cop 4 ist da

Axel Foley ist die berühmteste Figur von Comedy-Legende Eddie Murphy. Für Netflix und Beverly Hills Cop 4 spielt er sie noch einmal, wie der erste Trailer zeigt.

Die Melodie von Harold Faltermeyer ist unvergesslich, ebenso wie Axel Foleys flotte Sprüche, die seine verbohrten Kollegen aus Los Angeles ständig aus dem Konzept bringen. Das Erfolgsrezept von Beverly Hills Cop - Ich lös' den Fall auf jeden Fall brachte in den 80er Jahren eine dreiteilige Kultreihe hervor und zog sogar eine Serien-Version nach sich.

Wer Axel Foley und seine Baseball-Jacke aber nur mit Hauptdarsteller Eddie Murphy auf der Mattscheibe erlaubt, wartet seit 1994 auf ein Wiedersehen. Das wird sich bald ändern. Rund 30 Jahre nach Beverly Hills Cop 3 kommt die Fortsetzung mit dem Comedy-Super-Star und heute wurde der erste Trailer für Beverly Hills Cop: Axel F. veröffentlicht.

Schaut euch den Trailer für Beverly Hills Cop: Axel F. an:

Beverly Hills Cop: Axel F - Teaser Trailer (Deutsche UT) HD

Das ist über die Story des neuen Axel Foley-Abenteuers mit Eddie Murphy bekannt

Mittlerweile ist der Detroiter Cop Axel Foley Vater geworden. Als seine Tochter (Taylour Paige) in Gefahr gerät, wendet sich Axel an seine alten Freunde aus Los Angeles. Für den Film kommt nämlich nicht nur Eddie Murphy zurück. Judge Reinhold ist wieder als enthusiastischer Billy Rosewood dabei und John Ashton gibt noch einmal den Polizei-Grummel John Taggart. Stranger Things-Star Paul Reiser, der in den ersten beiden Teilen der Reihe Foleys Kollege aus Detroit gespielt hatte, ist ebenfalls mit von der Partie.

Neu zum Cast stößt hingegen Joseph Gordon-Levitt (The Dark Knight Rises), der Foleys Partner spielt. Kevin Bacon gehört ebenfalls zur Besetzung.

Dann kommt Beverly Hills Cop: Axel F. zu Netflix

Beverly Hills Cop 4 wurde von Murphy und Original-Produzent Jerry Bruckheimer in die Wege geleitet und entsteht exklusiv für Netflix. Im Sommer 2024 soll der Film bei dem Streaming-Dienst erscheinen.

Für Eddie Murphy ist das Axel-Foley-Wiedersehen ein weiterer Teil seines Comebacks, das 2019 mit dem Netflix-Film Dolemite Is My Name begann. Seitdem hat Murphy in Der Prinz aus Zamunda 2 einen anderen 80er-Erfolg neu belebt und war in You People bei Netflix und kürzlich in Amazons Candy Cane Lane zu sehen.

