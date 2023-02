Nach 6 Jahren erstmals im TV: Erschütterndes Meisterwerk lässt Ethan Hawke 2 Stunden lang leiden

Heute Abend könnt ihr im Fernsehen eine richtige Filmperle entdecken. Das Drama First Reformed mit Ethan Hawke und Amana Seyfried war bis dato noch nie im Free-TV zu sehen.

Paul Schrader ist eine der prägenden Stimmen des New Hollywood-Kinos. Als Regisseur und Drehbuchautor war er in den 1970er und 1980er Jahren an vielen denkwürdigen Filmen beteiligt. Aus seiner Feder stammen etwa die Drehbücher zu Taxi Driver und Wie ein wilder Stier. Inszeniert hat er den meisterhaften Mishima.

Nach der Jahrtausendwende hat er sich jedoch schwergetan, mit seinen Filmen ein Publikum zu finden, während er ebenfalls in der Gunst vieler Kritiker:innen sank. Eine seiner bittersten Niederlagen: Dying of the Light, der vom Studio komplett umgeschnitten wurde. Erst mit First Reformed konnte Schrader ein Comeback hinlegen.



Heute im TV: First Reformed läuft heute Abend, am 17. Februar 2023, um 22:25 Uhr auf 3sat. Es handelt sich tatsächlich um die Free-TV-Premiere des Films, der eigentlich schon aus dem Jahr 2017 stammt.

TV-Tipp: Ethan Hawke brilliert in Paul Schraders starkem Comeback First Reformed

First Reformed erzählt die Geschichte von Reverend Ernst Toller (Ethan Hawke). Der einstige Militärpriester hat sich in die kleine Stadt Snowbridge zurückgezogen und betreut die dortige Gemeinde. Sein Alltag besteht aus Routine und sehr viel Trostlosigkeit. Vorzugsweise ertränkt er seine Sorgen und Zweifel im Alkohol.

Hier könnt ihr den Trailer zu First Reformed schauen:

First Reformed - Trailer (English) HD

Sein Glauben gibt ihm schon lange keinen Halt mehr. Toller befindet sich inmitten einer selbstzerstörerischen Existenzkrise. Zuflucht findet er nur bei der trauernden Witwe Mary (Amanda Seyfried), deren Mann ein Umweltaktivist war. Die vorsichtige Beziehung, die zwischen den beiden entsteht, wird vom großen Übel der Welt überschattet.

First Reformed ist alles andere als ein fröhlicher Film. Im Grunde schauen wir Ethan Hawke zwei Stunden beim Leiden zu. Erschöpft schleppt er sich durch den Film, doch genau das ist Paul Schraders Spezialgebiet: First Reformed ist eine ausgezeichnete Studie über ein gebrochenes Individuum in einem geradezu apokalyptischen Amerika.

Tollers Leidensweg kann sogar als Auftakt einer Trilogie gewertet werden, die sich weiterhin aus The Card Counter (2021) und Master Gardener (2022) zusammensetzt. In allen drei Filmen beschäftigt sich Schrader mit Außenseiterin, die von ihrer Vergangenheit verfolgt werden und versuchen, sich in einer neuen Welt zurechtzufinden.

