Nach 7 Jahren des Wartens: Jetzt wird endlich die Fantasy-Inspiration hinter Game of Thrones verfilmt

Game of Thrones ist eine der größten Fantasy-Geschichten unserer Zeit. Inspiriert wurde sie u.a. von dem Epos The Chronicles of Amber, das jetzt als Serie verfilmt werden soll.

Aufwendig produzierte Fantasy-Serien sind gefragter denn je. Das haben letztes Jahr vor allem Der Herr der Ringe: Die Ringe der Macht und House of the Dragon bewiesen. Nun geht das nächste vielversprechende Projekt in Produktion. Schon bald erwartet uns eine Verfilmung von dem Fantasy-Epos The Chronicles of Amber.

The Chronicles of Amber wurde von dem US-amerikanischen Schriftsteller Roger Zelazny geschaffen und unterteilt sich in zwei große Zyklen, die sich jeweils aus fünf Bücher zusammensetzen. Die erste Hauptgeschichte, The Corwin Cycle, wurde von 1970 bis 1978 veröffentlicht. Danach folgte The Merlin Cycle von 1985 bis 1991.

Das Fantasy-Epos, das Game of Thrones inspirierte: Darum geht es in The Chronicles of Amber

Die Handlung dreht sich um einen jungen Mann namens Corwin, der ohne Erinnerung auf der Erde aufwacht. Wie er feststellen muss, kann er durch verschiedene Dimensionen der Realität reisen und ist der Herrscher der einen wahren Welt, Amber. In Deutschland sind die Bücher unter dem Titel Die Chroniken von Amber erschienen.

The Chronicles of Amber

Wie Deadline berichtet, hat sich der Late-Night-Host Stephen Colbert mit seiner Produktionsfirma Spartina Productions der Verfilmung angeschlossen. Darüber hinaus ist The Walking Dead-Schöpfer Robert Kirkman mit Skybound Entertainment involviert. Bereits vor sieben Jahren kündigte er die Arbeit an der Serie an.

Neben den zwei Hauptgeschichten umfasst The Chronicles of Amber diverse Ableger, die im Lauf der Jahre erschienen sind. Einer der größten Fans der Geschichte ist niemand Geringeres als Game of Thrones-Mastermind George R.R. Martin. Der ließ sich beim Schreiben seines Opus magnum sehr von Zelazny inspirieren.

