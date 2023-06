Nach Absetzungs-Wahn: Eine der besten Netflix-Serien endet morgen, doch Fans haben Grund zur Freude

Nachdem viele Netflix-Serien abgesetzt wurden, dürfen wir diesmal ein Finale miterleben, das eine der besten Jugend-Serien des Streaming-Dienstes zu einem würdigen Abschluss bringt.

Dieses Jahr kommen wir bereits auf 16 abgesetzte Netflix-Serien. Umso schöner ist es da, wenn eine seit mehreren Staffeln laufende Geschichte nicht einfach abgesägt, sondern zu einem richtigen Ende gebracht wird: Mit der 4. Staffel von Noch nie in meinem Leben ... verabschiedet sich bei Netflix am 8. Juni 2023 eine überragende Jugend-Serie des Streaming-Dienstes – ohne, dass wir einer unfertigen Erzählung nachtrauern müssten.

Nach 4 Staffeln: Noch nie in meinem Leben nimmt bei Netflix würdig Abschied

Noch nie in meinem Leben ist mir jemand wie Devi (Maitreyi Ramakrishnan) begegnet. Doch vor drei Jahren stolperte sie in mein Netflix-Leben und war von dort als Serien-Highlight nicht mehr wegzudenken. Inspiriert wurde die Geschichte der amerikanischen Teenagerin mit indischen Wurzeln, die zwischen zwei Welten steht, von der Kindheit von Serienschöpferin und Schauspielerin Mindy Kaling.

Netflix Noch nie in meinem Leben ...

In ihren 4 Staffeln pendelt die Netflix-Serie Noch nie in meinem Leben zwischen witzigem Jugend-Kommentar und Fremdscham-Momenten, die Hauptfigur Devi mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein navigiert. Als Serienmittelpunkt funktioniert die Teenagerin deshalb so gut, weil sie als egozentrischer Nerd etwas Neues ist: Statt dem Bild des verhuschten Strebers zu entsprechen, lechzt sie offen Schulschwarm Paxton (Darren Barnet) nach und bietet zugleich der ihr ebenbürtigen Nervensäge Ben (Jaren Lewison) intellektuell Paroli.

Dass Devi als Charakter trotzdem liebenswert bleibt, hat sie ihren charmanten Freundinnen (Lee Rodriguez und Ramona Young) zu verdanken, die sie immer wieder in ihre Schranken weisen und auch über vergangene Fehler reflektieren lassen. So darf die Schülerin in den 4 Staffeln Noch nie in meinem Leben eine Reise voller Fehltritte hin zur Reife absolvieren.

Die 4. Staffel Noch nie in meinem Leben ist ein Netflix-Geschenk

Dass Noch nie in meinem Leben diese Reise inmitten der Netflix-Absetzungs-Welle zu einem richten Ende führen darf, ist nicht selbstverständlich. Statt mich also über das Ende dieser frechen, schlagfertigen und wahnsinnig komischen Serie zu ärgern, die bisherige Mädchen-Bilder mit einem herrlich lüsternen Gegenentwurf bekämpft, freue ich mich auf ein abgerundetes Finale. Eines, das mir ein richtiges Abschiednehmen erlaubt und die Fäden der Erzählung (inklusive finaler Entscheidung in Sachen Love Interest) zusammenführt.

Netflix Noch nie in meinem Leben ... bin ich bei Netflix zum Abschluss gekommen?

Denn Devi ist weit gekommen in 4 Staffeln und wenn die finale Season uns bei Netflix jetzt auch noch den letzten Schritt von der Schulzeit ins Erwachsenenalter zeigt, werde ich die geliebte Figur samt ihrer Serie guten Gewissens ziehen lassen können. Weil sie flügge geworden ist, ihren Weg trotz totem Vater gefunden hat und mich am Ende mit dem Glauben zurücklässt, dass schon alles gut wird. Selbst wenn auf dem College schon die nächsten Fallstricke warten, wie Mindy Kalings nächste Serie The Sex Lives of College Girls bei Amazon Prime * als perfekter Anschluss-Binge zeigt.

