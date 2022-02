Nach Boba Fett Folge 7: Start der größten Star Wars-Serie des Jahres womöglich durchgesickert

Während sich die 1. Staffel von Das Buch von Boba Fett dem Ende neigt, kündigt sich der Start der größten Star Wars-Serie des Jahres an. Die Rede ist von Obi-Wan Kenobi.

Am Mittwoch wird die 7. Folge von Das Buch von Boba Fett auf Disney+ veröffentlicht und beschließt (vorerst) die Abenteuer des titelgebenden Kopfgeldjägers auf Tatooine. Die nächste Star Wars-Serie ist nicht fern: Dank einem unvorsichtigen Tweet wissen wir nun, wann wir mit dem Start von Obi-Wan Kenobi rechnen können.

Seit Monaten spekulieren die Fans, wann Ewan McGregor als Jedi-Meister zurückkehren wird. Wie Comic Book festhält, hat ein Social-Media-Manager von Disney+ in einem inzwischen wieder gelöschten Tweet durchblicken lassen, dass die Obi-Wan Kenobi-Serie im Mai 2022 startet. Auch die Quellen des Hollywood Reporters bestätigen das.

Der Start der Obi-Wan Kenobi-Serie am 4. Mai 2022 auf Disney+ wird immer wahrscheinlicher

Von einer offiziellen Ankündigung sind wir zwar noch weit entfernt. Die Löschung des Tweets sowie das vorgegeben Zeitfenster machen die Sache aber interessant: Offenbar wurden hier Informationen geteilt, die noch nicht für die Öffentlichkeit bestimmt waren. Im Kontext des Franchise ergibt der potentielle Kenobi-Start definitiv Sinn.

Hier könnt ihr den Trailer zur jüngsten Boba Fett-Folge schauen:

Am 4. Mai wird von Star Wars-Fans traditionell der sogenannte Star Wars Day gefeiert. Grund dafür ist die englische Aussprache des Datums ("May, the fourth"), die gewisse Überschneidungen mit dem ikonischen Star Wars-Zitat "May the force be with you" (auf Deutsch übersetzt: "Möge die Macht mit dir sein") mit sich bringt.

Disney+ zelebrierte den Star Wars Day letztes Jahr u.a. mit dem Start der The Clone Wars-Nachfolgeserie The Bad Batch. Was würde sich dieses Jahr dazu besser eigenen, als die Rückkehr von Ewan McGregor ins Star Wars-Universum? Nicht zuletzt wurde für den Mai auch ein Obi-Wan Kenobi-Comic aus dem Hause Marvel angekündigt.

Der Start einer großen Star Wars-Geschichte wird meistens von weiterführenden oder vorbereitenden Inhalten begleitet. Der Obi Wan Kenobi-Comic wird nicht zufällig im Mai erscheinen, sondern gezielt mit der Veröffentlichung der Serie abgestimmt sein. Zudem ist der 4. Mai 2022 ein Mittwoch, sprich der Tag, an dem Disney+ aktuell seine Eigenproduktionen veröffentlicht.

