Start der größten Star Wars-Serie des Jahres steht fest: Dann kommt der Boba Fett-Nachfolger Obi-Wan zu Disney+

Obi-Wan Kenobi wird die wohl größte Star Wars-Serie seit dem Disney+-Launch. Jetzt steht der Start des Nachfolgers von Boba-Fett und Mandalorian fest. Erfahrt hier alles über die Stars, die Handlung und den kommenden Trailer.

Star Wars: Obi-Wan Kenobi bringt Ewan McGregor und Hayden Christensen in ihren großen Rollen aus den Star Wars-Prequels zurück. Von der Disney+-Serie wird viel erwartet. Sie soll die umstrittenen Prequels endgültig in die neue Ära der weit entfernten Galaxis überführen. Jetzt hat Disney+ den wohl weltweiten Start der Star Wars-Event-Serie bekanntgegeben.

Dann startet Star Wars: Obi-Wan Kenobi bei Disney+ in Deutschland

Am 25. Mai 2022 startet Obi-Wan Kenobi bei Disney+. Das ist ein Premium-Termin. Ende Mai hebt sich Disney in der Regel für Mega-Blockbuster wie Avengers 4 auf.

Handlung: Darum geht es in der Star Wars-Serie Obi-Wan

Die Obi-Wan Kenobi-Serie setzt acht Jahre nach den Ereignissen von Star Wars: Episode III - Die Rache der Sith ein und spielt damit elf Jahre vor den Ereignissen von Krieg der Sterne.

In dieser Zeit lebt Jedi-Ritter Obi-Wan Kenobi (Ewan McGregor) unter dem Namen Ben Kenobi auf dem Wüstenplaneten Tatooine und sorgt dafür, dass der junge Luke Skywalker in Sicherheit aufwachsen kann. Doch auch hier ist das Imperium nicht weit, von Kopfgeldjägern und anderen zwielichtigen Gestalten ganz zu schweigen.

Obi-Wan bringt Hayden Christensen als Darth Vader zurück

Ursprünglich sollte Obi-Wan ein Kinofilm werden. Nach vielen Jahren in der Entwicklungshölle wird das Projekt nun bei Disney+ verwirklicht. Es wird sich von den bisherigen Serien des Universums wahrscheinlich grundlegend unterscheiden und einen größeren erzählerischen Maßstab mitbringen. The Mandalorian erforscht zwar die gesamte Star Wars-Galaxis, blieb in ihrem Kern aber recht klein. Auch Boba Fett dürfte im Vergleich zu Obi-Wan provinziell wirken.

Denn die Serie beleuchtet ein Kapitel, das zumindest Zuschauenden der Kinofilme verborgen blieb: Was passierte eigentlich in der Zeit nach Rache der Sith, also der blutigen und tragischen Trennung von Obi-Wan und seinem Schüler Anakin, der sich zu Darth Vader verwandelte? Anakin-Darsteller Hayden Christen soll in der Serie auftreten, wie seit über einem Jahr bekannt ist. Diese Serie hat Blockbuster-Potential und das verdeutlicht Disney durch den Starttermin.

Wann kommt der Trailer zu Obi-Wan?

In der Nacht von Sonntag auf Montag, also am 14. Februar, könnte im Rahmen des Super Bowl der ersten Trailer zu Obi-Wan erscheinen.







