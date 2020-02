Nach Breaking Dawn-Finale: So steht es um die Twilight-Fortsetzung

There are dead stars that still shine because their light is trapped in time. Where do I stand in this light, which does not strictly exist?

Vor acht Jahren kam mit Breaking Dawn - Teil 2 das große Finale der Twilight-Saga in die Kinos. Seitdem fragen sich Fans, wann es endlich weitergeht. Vergebens?

Es dauert nicht mehr lange, dann sind bereits zehn Jahre ins Land gezogen, seitdem Twilight 4: Breaking Dawn - Biss zum Ende der Nacht - Teil 2 das Franchise und damit auch den Krieg zwischen den Vampiren und Werwölfen besiegeln sollte. Inzwischen muss man sich allerdings vor allem die Frage stellen, was von der mehrteiligen Fantasy-Romanze aus populärkultureller Sicht überhaupt geblieben ist? Die Antwort ist schrecklich ernüchternd.

Vor allem sind es Erinnerungen an selbsternannte Cineasten, die es jahrelang als ungemein en vogue erachtet haben, die Twilight-Reihe mit arroganter Häme zu übergießen. Die Anhängerschaft der Bücher sah sich daraufhin gezwungen, mantraartig auf die Qualität ebendieser hinzuweisen. Und so ging es immer wieder hin und her, her und hin – und geradewegs ab in die cineastische Bedeutungslosigkeit.



Imagekorrektur: Wie nötig haben wir einen neuen Twilight-Film?

Grund genug also, mal wieder Gedanken daran zu verlieren, ob und wann es mit der Twilight-Reihe weitergehen wird, kann ein derartig glanzloser Stand innerhalb der Filmgeschichte doch nicht einfach so hingenommen werden. Schließlich handelt es sich hierbei um eine Marke, die immer noch dazu imstande ist, kommerziellen Gewinn zu erwirken sowie die Gemüter zu erhitzen – in welche Richtung auch immer.

Jon Feltheimer, CEO der Produktionsgesellschaft Lionsgate, hat sich Ende 2017 noch positiv, aber ohne echten Anhaltspunkt darüber geäußert, das Twilight-Universum auf der Leinwand auszubauen.

Es gibt noch viele weitere Geschichten zu erzählen und wir sind bereit, diese zu erzählen, wenn unsere Autoren ebenfalls die Motivation aufbringen, diese Geschichten zu erzählen.

Mutmaßungen wurden dahingehend aufgestellt, dass es sich bei einer neuen Twilight-Geschichte um die Umsetzung des nie fertiggestellten Romans Midnight Sun von Stephenie Meyer handeln könnten. Darin sollte es um Edwards Version der Ereignisse von Twilight gehen. Nachdem jedoch Entwürfe einiger Kapitel illegal im Netz veröffentlicht wurden, stellte Meyer die Arbeit an dem Roman ein und gab lediglich Manuskripte auf ihrer Homepage frei.

Im Oktober 2018 ergriff Twilight - Bis(s) zum Morgengrauen-Macherin Catherine Hardwicke das Wort und gab exklusiv ihre Meinung über ein etwaiges Twilight-Reboot kund (via Hollywood Life):

Ich denke, es würde wirklich viel Spaß machen. Ich kann mir vorstellen, dass es viele aufregende junge Schauspieler, Diversität und verschiedene Arten von Menschen gibt, die durch die inzwischen offenere Welt in die Schauspielerei einsteigen. Wir sehen mehr interessante und vielfältigere Charaktere im Fernsehen. Ich denke, es wäre toll, eine neue Twilight-Version zu sehen. Ich kann es kaum erwarten.

Kristen Stewart und Robert Pattinson: Wären sie bei einem Reboot dabei?

Wie ein Hollywood-Insider anlässlich des zehnjährigen Jubiläums ebenfalls in Erfahrung gebracht haben möchte (via Hollywood Life), würden sich auch Kristen Stewart und Robert Pattinson unheimlich darüber freuen, ein Twilight-Reboot auf der Leinwand oder in Serienform zu sehen. Sie wären angeblich sogar bereit, in diesem Projekt in kleinen Rollen mitzuwirken.

Kassengift und Kritikerliebling: Kristen Stewart scheitert im Blockbusterkino

Seitdem aber ist es verdächtig still um die Gerüchte geworden, die besagen, ob ein neuer Twilight-Film produziert werden soll. Es bleibt also durchaus spannend, wann und in welcher Form sich Lionsgate dazu entscheidet, Bella, Edward und Jacob noch einmal um die Wette schmachten zu lassen.

