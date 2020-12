Nach Dark: Netflix stellt das nächste Sci-Fi-Epos aus Deutschland vor

Im Februar startet die nächste große Science-Fiction-Serie aus Deutschland auf Netflix. Wir haben den ersten düsteren Trailer zu Tribes of Europa für euch.

Netflix setzt weiterhin auf aufwendige Serienproduktionen made in Germany. Nachdem zuletzt das Historienepos Barbaren und die 3. Staffel von Dark für Aufmerksamkeit sorgten, steht als Nächstes eine nicht weniger epische Science-Fiction-Serie auf dem Plan. Diese trägt den Titel Tribes of Europa und hat soeben einen ersten Trailer erhalten.

Netflix-Trailer zur deutschen Sci-Fi-Serie Tribes of Europa

Die Geschichte von Tribes of Europa ist in einer nahen Zukunft angesiedelt. Konkret katapultiert uns die Handlung ins Jahr 2074. Die Welt hat sich allerdings in einen düsteren Ort verwandelt. Europa ist in zahllose kleine Ministaaten zerfallen, die titelgebenden Tribes der Serie. Jeder einzelne dieser Tribes kämpft um Einfluss und Macht.

In dieser gefährlichen Zukunft folgen wir den Geschwistern Kiano (Emilio Sakraya), Liv (Henriette Confurius) und Elja (David Ali Rashed). Ehe sich die drei versehen, finden sie sich auf verschiedenen Seiten wieder, während sich am bewölkten Horizont eine blutige Auseinandersetzung ankündigt, die viele Leben kosten wird.

Schaut den Trailer zu Tribes of Europa:

Tribes of Europa startet am 19. Februar 2021 auf Netflix. Die 1. Staffel umfasst insgesamt sechs Episoden. Als kreativer Kopf steckt Philip Koch hinter dem Projekt. In der Vergangenheit hat er diverse Tatort-Folgen sowie die bitterböse Satire Outside the Box umgesetzt.

Neben Emilio Sakraya, Henriette Confurius und David Ali Rashed gehört Oliver Masucci zum Cast, der auch schon bei Dark beteiligt war. Zuletzt spielte er Rainer Werner Fassbinder in dem ungewöhnlichen Biopic Enfant Terrible und lieferte seine Meisterleistung ab.

