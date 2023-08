Nach dem Joker kommt der Teufel: Neuer Horror-Film mit Joaquin Phoenix ist schon fertig und keiner hat es mitbekommen

Neben Napoleon und Joker 2 spielt Joaquin Phoenix auch im neuen Film von Lynne Ramsay mit. Das Projekt ist wegen der vergangenen Zusammenarbeit der beiden direkt spannend.

In naher Zukunft erscheinen mehrere spannende Projekte mit Schauspiel-Talent Joaquin Phoenix. Noch dieses Jahr spielt er die Hauptrolle in Ridley Scotts neuem Historien-Epos Napoleon. 2024 soll dann Joker 2: Folie à deux mit Phoenix in seiner DC-Paraderolle ins Kino kommen.

Wie seit kurzem feststeht, spielt der Star auch im neuen Film von Meister-Regisseurin Lynne Ramsay mit. Jetzt sind erste vage Story-Details dazu aufgetaucht. Die Zusammenarbeit ist vor allem wegen des letzten Films aufregend, den Ramsay und Phoenix vor einigen Jahren gemacht haben.

Joaquin Phoenix soll in neuem Horror-Drama auf den Teufel höchstpersönlich treffen

Von World of Reel kommt die aktuellste Info, dass der neue Ramsay-Film mit dem Titel Polaris einer Quelle zufolge in den 1890ern spielt. Phoenix spielt die Hauptrolle eines Eis-Fotografen, der in Alaska dem Teufel begegnet.

Wie World of Reel außerdem berichtet, soll die Regisseurin gegenüber Variety verraten haben, dass der Mix aus Horror und Drama bereits abgedreht ist. Neben Phoenix spielt in Polaris noch Rooney Mara mit. Mehr Infos sind zu dem Projekt bisher nicht bekannt.

Neuer Joaquin Phoenix-Horror löst schon jetzt Vorfreude aus

Das neue Projekt von der Regisseurin und dem Star darf mit Spannung erwartet werden, da beide 2017 schon den überragenden Thriller A Beautiful Day geschaffen haben. Darin spielt Phoenix den gebrochenen Kriegsveteranen und Ex-FBI-Agenten Joe, der sich von Privatpersonen für brutale Aufträge anheuern lässt. Dabei muss er entführte Mädchen aufspüren, wobei er den Tätern meist große Schmerzen zufügt.

A Beautiful Day könnt ihr gerade gratis ohne Abo mit Werbung bei Amazons Freevee streamen. Ein Kinostart für Polaris von Lynne Ramsay steht noch nicht fest. Da der Film schon abgedreht ist, könnte er irgendwann 2024 erscheinen.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.