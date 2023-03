Nach dem Oscar-Triumph von Im Westen nichts Neues kommt das nächste Mega-Projekt des Machers: Sogar Iron Man-Star Robert Downey Jr. ist beteiligt

Nachdem Im Westen nichts Neues bei den Oscars 2023 abgeräumt hat, steht schon das nächste Projekt von Regisseur Edward Berger fest. Es handelt sich um die Amazon-Serie Hellhole.

Bei den Oscars 2023 konnte Regisseur Edward Berger den bisher größten Triumph seiner Karriere feiern. Der von ihm inszenierte Netflix-Film Im Westen nichts Neues ging mit vier Trophäen nach Hause. Beste Kamera, Beste Musik und Bestes Szenenbild: Am wichtigsten dürfte der Goldjungen für den Besten internationalen Film sein.

Wie geht die Karriere des deutschen Oscar-Preisträgers nach diesem Erfolg weiter? Wie Deadline berichtet, hat Berger sein nächstes Projekt bereits an Land gezogen. Es handelt sich um die Amazon-Serie Hellhole, ein achtteiliges Krimi-Thriller-Drama, das auf die gleichnamige Romanvorlage von Casey Sherman zurückgeht.

Auf den Oscar-Erfolg von Im Westen nichts Neues folgt für Edward Berger die Amazon-Serie Hellhole

Mohamad el Masri, der zum Autorenteam der Apple-Serie Severance gehört, fungiert als Showrunner und ausführender Produzent. Darüber hinaus ist Iron Man-Star Robert Downey Jr. mit seiner Produktionsfirma Team Downey involviert. Für die Hauptrolle ist der ebenfalls aus dem Marvel-Universum bekannte Oscar Isaac im Gespräch.



Hier könnt ihr den Trailer zu Im Westen nichts Neues schauen:

Im Westen nichts Neues - Trailer (Deutsch) HD

Hellhole erzählt die Geschichte des US-amerikanischen Schriftstellers Kurt Vonnegut, der vor allem für seine satirischen Sci-Fi-Romane bekannt ist. Die Handlung setzt im Jahr 1969 ein und erzählt von einem Mann, der seinen Platz im Leben noch nicht gefunden hat. Als Autoverkäufer versucht Kurt, sich und seine Familie über Wasser zu halten.

Als eines Tages die Leichen von zwei verschwundenen Frauen auftauchen, wird er in den Fall hineingezogen. Geradezu besessen verfolgt er die Berichte über das Verbrechen und setzt alles daran, dem dafür verantwortlichen Serienkiller auf die Spur zu kommen. Dabei baut er eine gefährliche Beziehung zu dem Hauptverdächtigen auf.

Mit großen Serien kennt sich Berger bestens aus. Vor Im Westen nichts Neues drehte er in den USA einzelne Episoden von The Terror und Your Honor. Zudem steht er als Regisseur hinter der Miniserie Patrick Melrose mit Benedict Cumberbatch. Maßgeblich beteiligt war er außerdem in die Entstehung der RTL-Serie Deutschland 83.

