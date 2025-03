Nach dem Pinguin soll Colin Farrell zum Superhelden werden – in einem DC-Kriegsfilm von Meisterregisseur

Zuletzt galt Daniel Craig als Favorit für die Rolle von Sgt. Rock im DC-Universum. Nun befindet sich Colin Farrell im Gespräch, obwohl er eben erst einen DC-Schurken gespielt hat.

Das neue DC-Universum sorgt für Verwirrung, bevor es überhaupt richtig angefangen hat. Laut einem neuen Bericht könnte Colin Farrell in Zukunft als Sgt. Rock auf der großen Leinwand zu sehen sein. Wer die Comicverfilmungen der vergangenen Jahre verfolgt hat, dürfte jedoch genau an diesem Punkt mit der Stirn runzeln.

Farrell tauchte nämlich bereits in The Batman als Bösewicht Oswald "Oz" Cobb auf und übernahm die Rolle erneut letztes Jahr in der achtteiligen Miniserie The Penguin, für die er zahlreiche Schauspielpreise einheimsen konnte. Der Clou an der Sachte ist: Beide Projekte gehören zu einem völlig anderen DC-Universum.

Nach Daniel Craig: Colin Farrell für Sgt. Rock im Gespräch

Sgt. Rock gehört zu dem DC-Universum, das in den vergangenen Jahren von Regisseur James Gunn und Produzent Peter Safran entworfen wurde. Nach seinem Soft-Launch letztes Jahr liefert es mit Creature Commandos dieses Jahr seinen ersten großen Kinofilm ab: Superman. Dieses Universum hat nichts mit The Batman und The Penguin zu tun.

Dementsprechend berichtet Deadline nun, dass sich Farrell in Verhandlungen für die Hauptrolle in Sgt. Rock befindet, der unter der Aufsicht von Gunn und Safran entsteht. Zuletzt wurde Daniel Craig als Favorit für den Part gehandelt. Mit den Berichten für Farrells potenzielles Casting ist der jedoch definitiv raus aus der Sache.

Sgt. Rock sorgt seit seiner Ankündigung für Aufsehen. Nicht zuletzt sind zwei überaus talentierte Filmemacher in das ungewöhnliche DC-Projekt involviert: Regisseur Luca Guadagnino und Drehbuchautor Justin Kuritzkes. Gemeinsam haben die beiden die von der Kritik gefeierten Filmen Challengers und Queer ins Kino gebracht.

Ausgehend von ersten Infos handelt es sich bei Sgt. Rock um einen Kriegsfilm, der – wie auch die Vorlage – im Zweiten Weltkrieg angesiedelt ist. Geschaffen wurde die Figur von Robert Kanigher und Joe Kubert. Ihren ersten Auftritt hatte sie 1959 in einer Ausgabe von Our Army at War. 1977 erhielt sie ihre eigene Comicreihe, die bis 1988 lief.

Wann startet Sgt. Rock mit Colin Farrell im Kino?

Offiziell wurde bis dato kein Kinostart für Sgt. Rock festgelegt. Deadline wartet jedoch mit mehreren Details auf, die uns eine grobe Timeline geben. Offenbar müssen die Dreharbeiten mit Farrells Herbstplanung abgestimmt werden, zu der die 2. Staffel von John Sugar für Apple TV+ und der Kinofilm The Ballad of a Small Player gehören.

Für Guadagnino soll Sgt. Rock die nächste Regiearbeit werden – sogar noch vor der letztes Jahr angekündigten American Psycho-Neuverfilmung. Sollten die Dreharbeiten tatsächlich noch vor Ende 2025 starten, könnte Sgt. Rock irgendwann 2027 ins Kino kommen. Vorerst erwartet uns aber Superman am 10. Juli 2025.