Nach dem Tod von Ray Stevenson: Neuer Darsteller für beliebte Star Wars-Rolle steht fest

Lange Zeit war unklar, wie mit dem Tod von Schauspieler Ray Stevenson in der Star Wars-Serie Ahsoka umgegangen wird. Jetzt steht sein Ersatz fest. Ihr kennt ihn aus Game of Thrones.

Drei Monate vor dem Start von Ahsoka verstarb der britische Schauspieler Ray Stevenson. Nach der Veröffentlichung der Star Wars-Serie avancierte der von ihm verkörperte Baylan Skoll zum Fan-Liebling. Rotes Lichtschwert, tiefe Stimme und ein stoischer Blick, der in den Bann zieht und rätseln lässt – eine starke letzte Serienrolle.

Obwohl die 2. Staffel von Ahsoka ziemlich schnell nach dem Ende der Auftaktrunde von Lucasfilm bestellt wurde, gab es in den vergangenen Monaten keine konkreten Infos dazu, was mit Stevensons Figur in den neuen Folgen passiert. Besetzt man sie neu? Bringt man Stevenson digital zurück? Oder schreibt man Baylan Skoll aus der Serie?

Jetzt haben wir die Antwort.

Neuer Darsteller für Baylan Skoll in Ahsoka Staffel 2: Rory McCann tritt in Ray Stevensons Fußstapfen

Wie der Scooper Jeff Sneider berichtet, haben sich die Verantwortlichen bei Lucasfilm dazu entschieden, die Rolle neu zu besetzen. Rory McCann übernimmt den Part von Baylan Skoll in der 2. Staffel von Ahsoka. Bekannt ist der schottische Schauspieler aus Game of Thrones, wo er als Bluthund aka Sandor Clegane zu sehen war.

Kurz nachdem Sneider den Scoop in der neuen Ausgabe seines Newsletters enthüllt hatte, bestätigte der Hollywood Reporter das Casting mit Verweis auf seine eigenen Quellen. Somit können wir davon ausgehen: Baylan Skoll wird auch in der 2. Staffel von Ahsoka eine zentrale Figur bleiben, was zum Ende der vorherigen Staffel passt.

Wann startet Ahsoka Staffel 2 bei Disney+?

Bislang steht kein Starttermin für die 2. Staffel von Ahsoka fest. Laut dem Hollywood Reporter ist ebenfalls noch nicht bekannt, wann die Dreharbeiten beginnen sollen. Zuletzt deutete vieles darauf hin, dass Rosario Dawson und Co. dieses Jahr vor die Kamera zurückkehren werden, sodass Ahsoka 2026 bei Disney+ starten könnte.

Damit ist Ahsoka die einzige Star Wars-Realserie, die uns in den nächsten Jahren erwartet. Aktuell läuft noch Skeleton Crew mit seinen letzten Folgen. Im April geht die zweite und letzte Staffel von Andor an den Start. Abseits von Ahsoka hat Lucasfilm bisher keinen konkreten Fahrplan für die Live-Action-Serien bei Disney+ bekannt gegeben.