Neue Star Wars-Serie bringt den schlimmsten Moment der Saga zurück und die Fans zittern

In der neusten Folge von Skeleton Crew verwandelt sich Jude Laws Jod Na Nawood in einen richtig grausamen Star Wars-Bösewicht. Das erinnert nicht zufällig an den schockierendsten Moment der Saga.

Die neue Star Wars-Serie Skeleton Crew erzählt ein Science-Fiction-Abenteuer mit vier Kindern als Hauptfiguren. Das bedeutet jedoch keineswegs, dass die Serie düstere Töne großräumig umschifft. Im Gegenteil: Gerade die jüngsten Folgen haben bewiesen, dass sich hier auch einige erschreckende Abgründe auftun können.

Nicht nur hat Jod die Kids verraten, in der 7. Folge von Skeleton Crew stellt er sich direkt mit ausgefahrenem Lichtschwert gegen sie und hält die blaue Klinge bedrohlich in ihre Gesichter. Um zum Schatz von At Attin zu gelangen, ist Jod bereit, über Leichen zu gehen – auch wenn es sich dabei um Kinder handelt. Dieser Moment erinnert viele Star Wars-Fans an den wohl schockierendsten der Saga: die Order 66 aus Star Wars: Episode III – Die Rache der Sith. Hier werden unzählige Jedi systematisch von Klonkriegern getötet. Und die Jünglinge im Jedi-Tempel knüpft sich Anakin Skywalker mit seinem blauen Lichtschwert persönlich vor. Auf X (ehemals Twitter) schreibt ein Fan: "Das erinnert an ..." und postet dazu ein GIF der Szene, in der Anakin sein Lichtschwert im Angesicht der Jünglinge ausfährt: Ein anderer Fan stellt beide Momente gegenüber und kommentiert die Parallele mit den unheilvollen Worten "Willkommen zurück, Meister Skywalker". Nachdem Jude Law im Voraus der Folge teaste, dass wir mehr über Jod erfahren werden, dachten einige Fans, dass es sich dabei um einen Blick in die Vergangenheit der Figur handelt. Womöglich hat Jod selbst die Order 66 erlebt. "Nun ja, wir haben unseren Order 66-Flashback bekommen", kommentiert ein Fan leicht bissig. Denn dieser Flashback ist sicherlich nicht so geworden, wie es vor ein paar Tagen erhofft wurde. Die Order 66 genießt nicht nur im Star Wars-Kanon einen besonderen Stellenwert. Auch im Fandom taucht der Moment immer wieder in unterschiedlicher Form auf, mal als einendes Trauma, mal als ultimative Meme-Maschine. Die Kreativen hinter Skeleton Crew dürften genau gewusst haben, wie Jods Handlungen aufgenommen werden. Nicht zuletzt endet die 7. Folge von Skeleton Crew genau auf dieser Note: Erneut zückt Jod sein Lichtschwert und stellt sich Wim, Fern, Neel und KB (sowie deren Eltern) in die Quere. Da vibriert die hell leuchtende Klinge im Close-up, ehe uns der Cliffhanger kurz darauf in den Abspann katapultiert. Hoffentlich stirbt niemand. Mehr: Bei der Order 66 hat Hayden Christensen sogar ein Kind angeschrien Das Timing der Order 66-Referenz könnte übrigens kaum besser sein, denn wir befinden uns offiziell im großen Jubiläumsjahr von Die Rache der Sith. Vor zwei Dekaden startete die Zusammenführung der Prequel- und Original-Trilogie im Kino. Sicherlich werden wir im Lauf der nächsten zwölf Monate noch mehrmals an die Order 66 erinnert werden. Nach dem Order 66-Schock: Nächste Woche erscheint schon das Staffelfinale von Skeleton Crew Disney+ veröffentlicht die 8. Folge von Skeleton Crew am 15. Januar 2025 als Stream im Abo. Es handelt sich dabei um das Staffelfinale. Ob und wie die Serie danach weitergeht, ist aktuell unklar. Bisher hat Lucasfilm keine Verlängerung bestätigt. Jon Watts und Christopher Ford, die Serienschöpfer, haben jedoch durchblicken lassen, dass sie sich durchaus vorstellen könnten, die Abenteuer der Skeleton Crew fortzusetzen.