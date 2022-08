Nach Eskalation am Set: Eine der besten Serien der letzten 5 Jahre verliert Fanliebling

Das ist ein Schock für Euphoria-Fans, der sich angedeutet hatte: Barbie Ferreira verlässt die gefeierte Serie. Zuvor hatte es einen Streit mit dem Showrunner gegeben.

Die Teenie-Serie Euphoria wird gefeiert für ihren schonungslosen Umgang mit Drogensucht, Depressionen und sexueller Gewalt. Auch bei uns schafft es das Drama mit Zendaya immer wieder ganz nach vorne in die Serien-Bestenlisten. Jetzt aber muss Euphoria einen Dämpfer verkraften: Barbie Ferreira steigt aus.

Barbie Ferreira nicht mehr in Euphoria: Was ist passiert?

© HBO Barbie Ferreira

Einem Bericht aus dem Februar zufolge waren Showrunner Sam Levinson und Barbie Ferreira am Set von Staffel 2 aneinandergeraten. Es soll heftig geknallt haben, beide Beteiligten hätten wütend das Set verlassen, Barbie Ferreira sogar mehrere Male. Fans hatten zudem bemerkt, dass Ferreiras Rolle Kat Hernandez in Staffel 2 deutlich reduzierter ausgefallen war. Sie gehörte zu den beliebtesten Figuren der Serie. Bei Instagram verabschiedete sie sich am Mittwoch von den Fans: "Nach vier Jahren, in denen ich den einzigartigsten und rätselhaftesten Charakter Kat verkörpern durfte, muss ich mich tränenreich verabschieden."

In der bereits bestätigten 3. Staffel müssen Fans nun ohne Kat auskommen. Ein harter Verlust.

