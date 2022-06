Die bisher 20 besten Serien 2022 – Gegen Platz 1 hat nicht mal Stranger Things eine Chance

Von Marvel bis Star Wars, vom Sci-Fi-Kracher bis zum poetischen Meisterwerk: Das sind die 20 besten Serien der ersten Hälfte des Streaming-Jahres 2022 bei Netflix, Amazon und Co.

Monat für Monat eskalieren die Startlisten der Streamingdienste. Serienfans werden von einer Auswahl an Hunderten neuer Serien-Staffeln bei Netflix, Disney+, Amazon und mehr überfordert – während so manch wirklich sehenswertes Highlight in der Masse untergeht. Ihr wollt wissen, welche Serien sich wirklich lohnen? Dann seid hier hier genau richtig.

Das Serienjahr 2022 hatte in den ersten sechs Monaten schon einiges zu bieten. Neben Marvel, Star Wars und Netflix-Chartstürmern gab es hervorragende Serienperlen zu entdecken. Damit ihr nicht bis zum Jahresende auf hilfreiche Serien-Toplisten warten müsst, haben wir im Moviepilot-Team schon jetzt unsere Highlights der ersten Jahreshälfte gekürt: Das sind die bisher 20 besten Serien 2022.

So ist die Liste der bisher 20 besten Serien 2022 zustande gekommen

Wie bei den Toplisten zum Jahresende (hier findet ihr die besten Serien 2021 und die besten Filme 2021) wurden im Moviepilot-Team Einzellisten mit der persönlichen Top 10 der besten Serien der ersten Jahreshälfte 2022 erstellt. Insgesamt 45 verschiedene Serien wurden nominiert. Bei der Auswertung der Listen gab es ein paar Kriterien und Regeln:

Die Serien und Staffeln mussten zwischen dem 1. Januar und 30. Juni 2022 in Deutschland gestartet sein.

Jede Person konnte insgesamt 10 Serien einreichen und dabei Punkte vergeben: von 10 Punkten für ihre persönliche Nummer 1, bis zu 1 Punkt für ihre persönliche Nummer 10.

und dabei Punkte vergeben: von 10 Punkten für ihre persönliche Nummer 1, bis zu 1 Punkt für ihre persönliche Nummer 10. Alle Punkte wurden für das finale Ranking zusammengezählt. Bei der Auswertung der Gesamtliste zählten bei einem Gleichstand die Anzahl der Nennungen und der Erstplatzierungen. In einigen Fällen teilen sich zwei Serien einen Platz.

Bei Hunderten von Serien-Neuheiten können wir nicht alles sehen – auch wenn wir es immer wieder versuchen. Daher: Schreibt uns eure persönlichen Serien-Top 10-Liste unten in die Kommentare.

Und jetzt viel Spaß beim Durchstöbern. Und vielleicht entdeckt ihr dabei ja das ein oder andere Highlight, das euch bisher entgangen ist.

Die besten Serien 2022 bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr – Platz 20 bis 11

© Disney Ms Marvel

Einige Serien-Favoriten der Moviepilot-Redaktion haben den Einzug in die Top 10 gerade so verpasst. Diese belegen mit knappen Abständen die Plätze 11 bis 20.:



Die besten Serien 2022 – Platz 10: Euphoria Staffel 2

© HBO Euphoria

Der von Sam Levinsion entwickelte HBO-Serien-Hit Euphoria kehrte nach einer unerträglich langen Pause mit der 2. Staffel zurück. In grobkörnigen Bildern und mit einem Killer-Soundtrack stürzt sich Euphoria wieder in die seelischen Abgründe ihrer jugendlichen Protagonist:innen rund um Zendayas Rue und lieferte dabei von Woche zu Woche unerträglich spannende, herzzerreißende und absolut Meme-würdige Momente ab.

Punkte: 17

Euphoria Staffel 1-2 streamt bei WOW * (ehemals Sky Ticket)

Die besten Serien 2022 – Platz 9: Peaky Blinders Staffel 6

© BBC / Netflix Peaky Blinders

Die britische Gangster-Serie Peaky Blinders - Gangs of Birmingham fand nach 6 Staffeln einen (vorzeitigen) Abschluss. Diesmal machte die Handlung rund um Tommy Shelby (Cillian Murphy) einen Sprung ins Jahr 1933 und verhandelt unter anderem Themen wie die Prohibition und den Aufstieg des Faschismus, während die irische Mafia und die Irish Republican Army Tommy vor Herausforderungen stellen. Ein Ende der Geschichte gibt es jedoch nicht, denn Peaky Blinders wird in naher Zukunft noch mit einem Spielfilm abgeschlossen.

Punkte: 18

Peaky Blinders Staffel 1-6 streamt bei Netflix

Die besten Serien 2022 – Platz 8: Pachinko

© Apple Pachinko

In zugleich epischer Form sowie intimer Erzählweise entfaltet sich in Pachinko - Ein einfaches Leben die vier Generationen und acht Jahrzehnte umspannende Familiengeschichte der Koreanerin Sunja. Eingefangen wird das in drei Sprachen gedrehte Serien-Epos, das uns vom Korea der 1910er bis ins Japan der 1980er Jahre entführt, in poetischen und wunderschönen Bildern. Pachinko ist eine Serie über Leben, Überleben, Heimat und Herkunft und ein mitreißendes Porträt einer Generation von Menschen, die überall als "Fremde" behandelt werden. Mehr über Pachinko erfahrt ihr im Seriencheck.

Punkte: 21

Pachinko streamt bei Apple TV+

Die besten Serien 2022 – Platz 7: Obi-Wan Kenobi

© Disney Obi-Wan Kenobi

Darth Vader terrorisiert im Namen des Imperiums die Galaxis und sein ehemaliger Jedi-Lehrmeister Obi-Wan Kenobi gibt sich die Schuld daran. Die neueste Star Wars-Serie erforscht Obi-Wans Geschichte zwischen den Episoden III und IV und schickt den gequälten Jedi auf ein aufregendes Abenteuer mit der jungen Leia Organa und rachsüchtigen Inquisitoren. Die Rückkehr von Ewan McGregor und Hayden Christensen punktete mit jeder Menge Nostalgie und dem Auftritt der ein oder anderen legendären Star Wars-Figur.

Punkte: 30

Obi-Wan Kenobi streamt bei Disney+ *

Die besten Serien 2022 – Platz 5: Moon Knight

© Disney Moon Knight

Oscar Isaac hatte Angst, dass sein MCU-Debüt seine Karriere zerstört – und diese Sorge war vollkommen unbegründet. Ohne aufdringliche Verweise auf das sonst so stark vernetzte MCU und vollkommen eigenständig präsentierte uns Moon Knight die ungewöhnliche Origin Story eines zutiefst traumatisierten Superhelden mit multiplen Persönlichkeiten und verknüpfte diese mit Gottheiten ägyptischer Mythologie. Eben diese erfrischende Abkehr vom typischen Marvel-Standard war eine erfreuliche Überraschung.

Punkte: 32

Moon Knight streamt bei Disney+

Die besten Serien 2022 – Platz 5: Severance

© Apple Severance

Der Streaming-Dienst Apple TV+ hat in der ersten Jahreshälfte gleich zwei Serien-Kracher abgeliefert, die es in unsere Top 10 geschafft haben. Am beeindruckendsten war dabei der ungewöhnliche Sci-Fi-Thriller Severance. Hier folgen wir den Mitarbeitenden der enigmatischen Firma Lumon, die ihr Bewusstsein in eine Arbeits-Persona (Innies) und eine Privat-Persona (Outies) aufspalten ließen. Aus diesem Konzept erschafft Severence eine Mindfuck-Version von The Office voller Mysterien und Twists, spannender Persönlichkeiten, der verstörenden "Music Dance Experience" und einem der besten Staffelfinals des Jahres.

Punkte: 32

Severance streamt bei Apple TV+

Die besten Serien 2022 – Platz 3: The Boys Staffel 3

© Amazon The Boys

Amazons Superheld:innen-Satire The Boys ist auch in Staffel 3 wieder eine Wucht. Die Serie um korrupte Supes mit Erfolgs-Gier und die konzernseitige mediale Ausschlachtung von Held:innen-Figuren wird erneut zum unvergleichlichen Mix aus komplexer Charakterstudie und blutigem wie schleimigem Exzess. Mit den neuen Folgen zementiert Muttermilch-Suchtie Homelander einmal mehr seinen Status als faszinierendster Superbösewicht der Popkultur, während uns Herogasm ein unvergessliches The Boys-Event bringt.

Punkte: 36

The Boys Staffel 1-3 streamt bei Amazon Prime Video *

Die besten Serien 2022 – Platz 3: Heartstopper

© Netflix Heartstopper

Mit der Comic-Adaption Heartstopper hat Netflix nicht nur die liebenswerteste Serie des bisherigen Jahres geschaffen, sondern auch eine wohlige Umarmung, die euch für 4 Stunden den stressigen Alltag vergessen lässt. Die zuckersüße, unschuldige und sehr ehrliche Boy-meets-Boy-Romanze der beiden britischen Teenager Charlie Spring und Nick Nelson eroberte im Sturm die Herzen der Zuschauenden. Denn sie zelebriert Liebe, Herzklopfen und das Teenagersein wie keine andere in diesem Jahr. Mehr über Heartstopper erfahrt ihr im Seriencheck.

Punkte: 36

Heartstopper streamt bei Netflix

Die besten Serien 2022 – Platz 2: Stranger Things Staffel 4

© Netflix Stranger Things

Netflix' größte Blockbuster Serie Stranger Things ist nach einer Pause von fast 3 Jahren mit voller popkultureller Durchschlagkraft zurückgekehrt. Die neuen Folgen der 4. Staffel sprengen nicht nur die Grenzen zwischen Spielfilm- und Serienlänge, sondern nutzen ihre XXL-Laufzeit für eine epische Geschichte, die ihr in alle Winde verstreutes Mega-Ensemble zu kontrollieren weiß und zu keiner Sekunde Langeweile aufkommen lässt. Mit Vecna hat Stranger Things zudem seinen bisher besten Horror-Schurken gefunden, der das Beste ikonischer Monster wie Freddy Krueger, Pinhead und Pennywise in sich vereint.

Punkte: 36

Stranger Things Staffel 1-4 streamt bei Netflix

Die besten Serien 2022 – Platz 1: Better Call Saul Staffel 6

© AMC Better Call Saul

Keine andere Serie konnte in der Moviepilot-Redaktion solche Begeisterungsstürme auslösen wie die 6. Staffel von Better Call Saul. Die letzte Staffel des Breaking Bad-Prequels steuert unaufhaltsam auf das große Finale und damit den endgültigen Abschied von Saul Goodman und Kim Wexler zu. Zu sehen waren bisher die ersten 7 Folgen, welche mit durchdachter Bildsprache, eindringlichen Spannungs-Höhepunkten und komplexen Charakter-Entwicklungen die bisher beste Serien-Staffel des Jahres ablieferten. Ob das noch eine Serie bis zum Ende des Jahres toppen kann?

Punkte: 45

Better Call Saul Staffel 1-6 streamt bei Netflix

Die 22 größten Serien-Highlights 2022: Was kommt bei Netflix, Amazon & Co.?

Das Jahr 2022 strotzt nur so vor kommenden Serien-Highlights bei Netflix, Amazon, Disney+ und mehr. Und wir stellen euch im Moviepilot-Podcast Streamgestöber die 22 besten davon vor:

Esther, Max und Matthias blicken auf das neue Serienjahr und ziehen die 22 größten neuen Serien und persönlichen Highlights aus dem Hut – von Der Herr der Ringe über House of Dragon bis hin zu Star Wars: Obi-Wan Kenobi.

