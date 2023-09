Nach fast 10 Jahren Pause: Game of Thrones-Star Jack Gleeson überrascht mit Netflix-Auftritt und sieht immer noch aus wie der geborene Bösewicht

Jack Gleeson hat nach seinem Game of Thrones-Abschied der Schauspielerei den Rücken gekehrt. Umso überraschender ist sein Auftritt in einer Netflix-Serie.

In Game of Thrones spielte er den König und Fiesling Joffrey, der Ned Stark den Kopf kostet und dessen Tochter Sansa terrorisiert. Nach dem Abgang seiner Figur strebte Jack Gleeson trotzdem nicht die große Hollywood-Karriere an. Stattdessen zog er sich aus der Schauspielerei zurück, begann ein Studium und erklärte seine Darsteller-Karriere für beendet.



Knapp 10 Jahre später meldet er sich gleich mit mehreren Projekten zurück. Und zur Überraschung einiger Netflix-Zuschauenden gehört dazu Sex Education. Oder habt ihr ihn in der neuen 4. Staffel vielleicht gar nicht erkannt?



So sieht Jack Gleeson in der 4. Staffel von Sex Education aus



Diese Figur spielt der Game of Thrones-Star: Jack Gleeson übernimmt in Sex Education die Rolle des Dodgy Mo. Das ist der beste Freund und Drogendealer von Maeves Bruder Sean. Maeve trifft auf den Typen mit dem nicht sonderlich vertrauenswürdigen Spitznamen, als sie ihren Bruder sehen will.



Netflix Jack Gleeson in Sex Education

Gleeson trägt eine lange Haarmatte und einen Schnurrbart, vermutlich weil er seine Szenen zeitnah zu dem Liam Neeson-Thriller In the Land of Sainds and Sinners gedreht hat, in dem er ebenfalls mit diesem Look auftritt (ob Gleeson darin wieder einen Sadisten spielt, lest hier).



In diesen Episoden von Sex Education Staffel 4 taucht Jack Gleeson auf:

Episode 6

Episode 7



Was macht Jack Gleeson als Nächstes?

HBO Jack Gleeson in Game of Thrones

Jack Gleeson hat sich in den vergangenen Jahren zwar rar gemacht, aber traut sich wieder häufiger vor die Kamera. Neben Sex Education und dem Liam Neeson-Film In the Land of Saints and Sinners übernimmt er auch eine Rolle in der deutsch-britischen Koproduktion Fünf Freunde.

BBC und ZDF verfilmen darin Enid Blytons Detektivgeschichten neu. Die Serie wird von Nicolas Winding Refn (Drive) produziert, dürfte sich aber an ein jüngeres Publikum richten, als dessen Thriller.