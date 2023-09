Game of Thrones-Star Jack Gleeson war fast 10 Jahre verschwunden: Im Trailer für den neuen Liam Neeson-Thriller ist er kaum wiederzuerkennen

Als sadistischer Joffrey Baratheon in Game of Thrones wurde er berühmt. Nach einer langen Pause spielt Jack Gleeson in einem Liam Neeson-Thriller mit.

Jack Gleeson hat sich in der letzten Dekade rar gemacht auf Bildschirmen und Leinwänden, aber das wird sich bald ändern. Der Darsteller von Game of Thrones-Bösewicht Joffrey Baratheon ist gleich an mehreren großen Projekten beteiligt. Im neuen Thriller mit Liam Neeson spielt er eine größere Rolle. Die blonden Lannister-Haare werdet ihr im Trailer für In the Land of Saints and Sinners aber vergeblich suchen.

Schaut euch den Trailer für In the Land of Saints and Sinners hier an:

In the Land of Saints and Sinners - Trailer (English) HD

Jack Gleeson spielt an der Seite von Liam Neeson einen Auftragskiller

Das Land der Heiligen und Sünder ist die Insel Irland, Heimat von Neeson, Gleeson und ihren Co-Stars Ciarán Hinds (The Terror), Kerry Condon (The Banshees of Inisherin) und Colm Meaney (Star Trek Deep Space Nine). Der Film spielt in den 70ern, als eine Reihe von IRA-Terroristen aus Nordirland in die angrenzende Republik fliehen. In einem kleinen Dorf kreuzen sich ihre Wege mit einem Auftragskiller (Liam Neeson), der sich zur Ruhe setzen will. Jack Gleeson spielt einen jüngeren Kollegen von Neesons Figur.

Regie führte Robert Lorenz, mit dem der Taken-Star bereits The Marksman - Der Scharfschütze umgesetzt hat.

So sieht der Joffrey-Darsteller in seinem neuen Film aus:

Signature Entertainment Jack Gleeson in In the Land of Saints and Sinners

Mit Lederjacke, Schnurrbart und dunkelbrauner 70er-Haarpracht passt Gleeson genau ins Bild des historischen Thrillers. In the Land of Saints and Sinners feiert seine Premiere bei den Filmfestspielen von Venedig. In wenigen Tagen könnt ihr hier bei Moviepilot nachlesen, was euch in dem Film erwartet und wie sich Jack Gleeson neben den irischen Schauspiellegenden schlägt.

Der Thriller hat derzeit noch keinen deutschen Starttermin.



Der Game of Thrones-Star wird auch in einer Serie auftreten

Als Joffrey war Gleeson zwischen 2011 und 2014 Teil der Game of Thrones-Besetzung. Bei der purpurnen Hochzeit in der 4. Staffel wurde sein bösartiger Quälgeist abserviert. Danach verschwand er größtenteils von der Bildfläche. Gleeson studierte Philosophie und Theologie in Dublin.

Erst seit 2020 tritt er gelegentlich in kleinen Rollen vor die Kamera. In the Land of Saints and Sinners stellt einen großen Schritt Richtung Comeback dar, ein weiterer wird produziert. Gleeson spielt in der deutsch-britischen Neuverfilmung von Enid Blytons Fünf Freunde eine Figur, die, dem ersten Bild nach zu urteilen, nichts Gutes im Sinn hat.

Produziert wird die Serie von Nicolas Winding Refn (Drive), eine düster-brutale Version der beliebten Kinderdetektivreihe sollte man aber nicht erwarten. In Deutschland wird die Serie wohl beim ZDF gezeigt, das zusammen mit der britischen BBC produziert. Ein Termin wurde bislang nicht bekannt gegeben.