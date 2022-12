Nach Henry Cavills Schock-Ausstieg appelliert The Witcher-Showrunnerin an Fans: "Bitte kommt zurück zu uns"

Für viele Fans ist The Witcher mit dem Ausstieg von Henry Cavill gestorben. Jetzt hat die Showrunnerin darum gebeten, dass sie trotzdem für Staffel 3 zurückkommen sollen.

Nach der kommenden 3. Staffel The Witcher wird Henry Cavill als Hauptdarsteller von Liam Hemsworth abgelöst. Für viele Fans der Netflix-Serie ist es ein Schock, der zu unterschiedlichen Petitionen führte. Eine mit knapp 300.000 Unterschriften fordert zum Beispiel, dass der Streamingdienst die Autor:innen feuert und Cavill zurückbringt.

Netflix ist aber auf die Streamingzahlen von The Witcher angewiesen, denn aus der Hauptserie soll ein immer größeres Universum mit verschiedenen Spin-offs entstehen. Daher hat sich die Showrunnerin jetzt mit einer Bitte an Fans gewandt.

The Witcher-Showrunnerin will Fans für Staffel 3 zurückholen

Laut CBR sprach Lauren Schmidt Hissrich in einem Interview mit TechRadar über die vielen negativen Reaktionen von Fans wegen Cavills The Witcher-Ausstieg. Dabei appelliert sie an alle Zuschauer:innen:

Es ist auch eine große Sache für uns … Und das ist die Sache – es gibt viel Gerede und Gerüchte darüber und wir verstehen voll und ganz, warum die Fans so weit gehen. Was ich sagen möchte, ist, dass ihr bitte für die dritte Staffel von The Witcher zurückkommen sollt, damit wir das fortsetzen können.

Offensichtlich ist das [Cavills Abgang] eine große Neuigkeit. Aber was ich nicht tun möchte, ist – es geht um Blood Origin, Declan [de Barra, Showrunner von Blood Origin], die Besetzung und die Crew. Dies ist ihre Zeit im Rampenlicht.

The Witcher: Blood Origin ist die nächste Spin-off-Serie, in der unter anderem Action-Star Michelle Yeoh dabei ist. Der Ableger spielt 1200 Jahre vor der Handlung der Hauptserie und kommt am 25. Dezember 2022 mit insgesamt 4 Episoden zu Netflix.

Offenbar will Hissrich verhindern, dass die Veröffentlichung des Spin-offs von den Ereignissen rund um Cavills Ausstieg überschattet wird. Dadurch wären weitere Fortsetzungen und Ableger von The Witcher in Gefahr.

