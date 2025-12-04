Nach Henry Cavills Witcher-Ausstieg wollte auch Freya Allen die Serie verlassen: "Er ist der Geralt, mit dem ich aufgewachsen bin"

Ciri-Darstellerin Freya Allen erfuhr erst spät von Henry Cavills Ausstiegsplänen bei The Witcher. Zuerst schmerzte die Entscheidung sie so sehr, dass sie die Netflix-Serie ebenfalls verlassen wollte.

Ist Henry Cavill oder Liam Hemsworth der bessere Hexer? The Witcher-Fans sind zwiegespalten. Während viele Fans von der neuen 4. Staffel verärgert sind, loben andere den ambitionierten Neuzugang. Nichtsdestotrotz war Cavills Ausstieg ein Schock – sogar für seinen Co-Star Freya Allan, die deswegen sogar die Netflix-Serie verlassen wollte.

Freya Allen musste nach Henry Cavills Witcher-Ausstieg schwer mit sich kämpfen

Gegenüber NME erklärte Allan jetzt, wie sie Cavills Ausstieg empfand: Sie arbeitete gerade am Set von Planet der Affen: New Kingdom und erfuhr erst einen Tag, bevor die Nachricht an die Presse ging, von seiner Entscheidung.

Staffel 3 war für alle hart. [Als ich von Henry Cavills Ausstieg erfuhr,] weinte ich, weil ich die Serie mit dem Typen beenden wollte, der meinen Adoptivvater gespielt hatte. [...] Zum ersten Mal sah ich, wie mein Leben außerhalb von The Witcher sein könnte und dann stieg einfach der Hauptdarsteller aus.

Schaut hier den Trailer zu The Witcher Staffel 4:

The Witcher - S04 Trailer (Deutsch) HD

Laut dem Interview rang sie eine längere Zeit mit dem Gedanken, die Serie ebenfalls zu verlassen, entschied sich aber schließlich dagegen. "Sobald ich diese Wahl getroffen hatte, gab ich in jeder Sekunde alles", erklärt die Schauspielerin.

Obwohl sie Hemsworth als neuen Co-Star willkommen hieß, konnte sie die emotionale Verbindung zu Cavill nicht einfach über Nacht kappen: In vielen Szenen, in denen Ciri an Geralt denkt, malte sie sich Cavills Gesicht aus. "Er ist einfach der Geralt, mit dem ich aufgewachsen bin."

Vielen Fans der Netflix-Serie scheint es ähnlich zu gehen, sie blicken mit gemischten Gefühlen auf die nahende 5. Staffel. Und das, obwohl Liam Hemsworth für manche ein durchaus würdiger Cavill-Ersatz ist.

Wann kommt The Witcher Staffel 5 zu Netflix?

Ein genaues Startdatum für die 5. Staffel von The Witcher gibt es bisher noch nicht. Wir rechnen aber im Herbst 2026 mit den finalen Folgen.

