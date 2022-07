Nach Interstellar & Tenet: Gewaltiges neues Bild aus dem nächsten Film von Christopher Nolan

Vor dem ersten Teaser-Trailer zu Oppenheimer können wir euch das beeindruckende Poster zeigen. Christopher Nolans neuer Film weckt abermals große Erwartungen.

Christopher Nolan ist einer der wenigen Regisseure, dessen Name allein Filmfans in die Kinos zieht. Diesen Status hat er sich mit originellen Blockbustern The Dark Knight, Inception, Interstellar und zuletzt Tenet mehr als verdient. In einem Jahr wird Nolans nächstes Projekt in den Kinos starten: Oppenheimer.

Wir verraten gleich, worum es in dem Film geht, aber vielleicht erratet ihr es schon an der Kombination aus Titel und dem ersten, soeben veröffentlichten Poster. Der Trailer wird in den nächsten Tagen erscheinen.

Das erste Poster zu Nolans Oppenheimer ist ein gewaltiges Inferno

© Universal Oppenheimer

Worum geht es in Nolans Oppenheimer und was bedeutet das Poster?

Konkrete Infos fehlen noch. Aber der Stoff ist hochinteressant und er passt zu Nolan. Oppenheimer wird derzeit als Mischung aus Kriegsfilm und Biopic umschrieben. Die Handlung fokussiert sich auf den Wissenschaftler J. Robert Oppenheimer und die Entstehung der ersten Atombombe. Auf dem Poster sehen wir die von Cillian Murphy gespielte Hauptfigur mutmaßlich vor einem aufquellenden Atompilz.

Lest hier mehr über die Wahnsinns-Besetzung von Oppenheimer mit unter anderem Robert Downey Jr. nach

Wann startet Oppenheimer in den Kinos?

Am 21. Juli 2023 wird Oppenheimer in den deutschen Kinos starten. Also genau in einem Jahr und am inzwischen klassischen Nolan-Termin im Hochsommer. Was diesmal anders ist: Oppenheimer ist der erste Film seit einer Ewigkeit, den Nolan nicht in Zusammenarbeit mit dem Studio Warner umsetzte.

Wie gefällt euch das erste Poster zu Oppenheimer?