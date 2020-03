Nach James Bond: Ghostbusters und Marvel-Film in Deutschland verschoben

Für den Marvel-Film Morbius aus Sonys Spider-Man-Universum und Ghostbusters: Legacy müsst ihr euch im Kalender ab sofort neue Kinostart-Termine markieren.

Wegen Vorsichtsmaßnahmen gegen COVID-19, dem sogenannte Coronavirus, liegen bereits die Dreharbeiten von Riverdale auf Eis und der Kinostart des neuen James Bond-Films wurde von Frühling auf Herbst verschoben.

Große Verschiebungen im komplexen Kinostart-Plan haben natürlich weitere Konsequenzen: Peter Hase 2 wurde von Sony gleich zwei Mal herumgeschoben und bekommt nun gemeinsam mit Ghostbusters: Legacy, dem Marvel-Film Morbius und dem Tom Hanks-Kriegsfilm Greyhound einen neuen deutschen Kinostarttermin.

Alle neuen Kinostart-Termine für Ghostbusters, Morbius & Co.

Peter Hase 2 wurde vorgezogen, damit das Spider-Man-Universum mit Jared Letos Morbius Anfang August im Kino starten kann. Ghostbusters: Legacy wurde eine Woche nach hinten geschoben und Greyhound mit Tom Hanks über einen Monat nach hinten in den Sommerbeginn verlegt.

Sony startet somit alle vier Filme in der warmen Jahreszeit und geht zudem das Risiko ein, mit Greyhound gegen die Fußball-Europameisterschaft zu konkurrieren.

Morbius

Neuer deutscher Kinostarttermin: 6. August 2020

Alter Starttermin: 30. Juli 2020

© Sony Morbius

Ghostbusters: Legacy



Neuer deutscher Kinostarttermin: 20. August 2020

Alter Starttermin: 13. August 2020

Greyhound



Neuer deutscher Kinostarttermin: 25. Juni 2020

Alter Starttermin: 7. Mai 2020

Peter Hase 2



Neuer deutscher Kinostarttermin: 30. Juli 2020

Alte Starttermine: 26. März & 6. August 2020

Der Coronavirus trifft Hollywood

Die zahlreichen Kinostart-Verschiebungen kosten die Studios teilweise viele Millionen, da die bereits getätigten Marketing-Maßnahmen wie beispielsweise zu James Bond 007 - Keine Zeit zu sterben einfach verpuffen. Wenn Daniel Craig im Herbst in seine letzte Runde als Bond geht, muss die Marketing-Kampagne wieder neu gestartet werden.

© Universal James Bond

Neben Riverdale kam nun auch der Dreh der Disney+-Serie The Falcon and The Winter Soldier in Prag zum Erliegen. Ebenfalls verzögern sich die Dreharbeiten zu Mission: Impossible 7.

Während die Kinos gerade um jeden Besucher und jedes verkaufte Ticket kämpfen müssen, zeigt sich bei den Fernsehzuschauern übrigens ein selten dagewesener Anstieg.

Auf der Homepage des Bundesgesundheitsministeriums findet ihr Hinweise zum Schutz vor einer Infektion, Tipps zum Verhalten beim Auftreten von Symptomen sowie Antworten auf häufig gestellte Fragen.

