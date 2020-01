Nach Jason Momoa-Aus: The Crow-Remake kriegt neue Chance

Das Remake zu The Crow scheint ebenso wie der Protagonist durch die Hölle zu gehen. Nun kommt Bewegung in die Neuverfilmung des Fantasy-Kulthits.

Wiederauferstehung ist nicht leicht - das weiß Gitarrist Eric Draven, der in The Crow nach einem Jahr sein Grab verlässt, um Rache zu nehmen, und das erfährt auch die Marke The Crow selbst. Denn nach 3 Fortsetzungen, die dem Original in keiner Hinsicht das Wasser reichen konnten, ist auch hier, den Gesetzen des Markts gehorchend, ein großes Revival geplant - nur scheitern diese Pläne schon seit Jahren.



Wie Bloody Disgusting berichtet, wird (abermals) an einem Remake von Alex Proyas' kultigem Fantasy-Thriller The Crow - Die Krähe gearbeitet.



The Crow: Happy End einer Problemproduktion?

Nachdem das The Crow-Remake ursprünglich schon 2018 fertig werden sollte, schien es zuletzt als sicher, dass Regisseur Corin Hardy (The Nun) den Film mit Aquaman-Star Jason Momoa in der Hauptrolle inszeniert würde, sodass er im Oktober letzten Jahres in die Kinos kommen sollte. Doch beide haben während der Vorproduktion die Arbeiten an dem Projekt niedergelegt und der Film stand wieder am Anfang.

Nun aber haben die Produktionsfirmen Daivis Entertainment (Dolemite Is My Name), Highland Film Group (Escape Plan 3 - The Extractors) und Electric Shadow (The Hippopotamus) gemeinsam die Rechte für The Crow erworben, um den Film zu finanzieren und auf den Weg zu bringen.

Wer den Posten des Regisseurs bekleiden, wer das Drehbuch beisteuern und wer die Hauptrolle ausfüllen wird, ist bis dato noch nicht bekannt.

Darum geht's in The Crow

The Crow basiert auf der gleichnamigen zweiteiligen Graphic Novel von James O'Barr, die von 1989 und 1992 veröffentlicht wurde. Die Erzählung handelt von Eric Draven (Brandon Lee), der in der Teufelsnacht (die Nacht vor Halloween) zusammen mit seiner Verlobten Shelly (Sofia Shinas) von einer Gang überfallen wird. Als Eric Shelly helfen will, töten ihn die Verbrecher brutal. Auch Shelly erliegt im Krankenhaus qualvoll ihren Verletzungen.

Ein Jahr nach den Geschehnissen bringt eine Krähe Eric, dessen Seele keinen Frieden fand, wieder ins Leben zurück. Am Tatort suchen ihn die Erinnerungen an die traumatisierende Gräueltat heim. Rasch stellt er fest, dass er enorme Selbstheilungskräfte besitzt. Er schminkt sich das Gesicht nach dem Vorbild einer Harlekin-Maske und begibt sich auf die Suche nach den Mördern, die er nach und nach zur Strecke bringt, bis er sich schlussendlich Gangsterboss Top Dollar (Michael Wincott) stellen muss.

Die tragische Geschichte hinter The Crow

Der Film erhielt viel Lob für seine düstere Stimmung und das gotische Szenenbild, das einige Kritiker an Blade Runner erinnerte. Auch Hauptdarsteller Brandon Lee, der Sohn von Kampfsportlegende Bruce Lee, wurde für seine Darstellung des tragischen Helden gelobt.

Es war Brandon Lees letzte Rolle, denn während der Dreharbeiten fand er den Tod, da Schauspieler Michael Massee ihn aufgrund einer Verkettung unglücklicher Zufälle beim Dreh versehentlich erschoss. Der Film wurde mit großem Geldaufwand mithilfe von Effekten und Körperdoubles ohne seinen Hauptdarsteller fertiggestellt.

Freut ihr euch, dass es mit dem Remake von The Crow nun endlich weitergeht?