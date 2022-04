Nach Leonardo DiCaprio-Meilenstein: Netflix schnappt sich den neuen Film des The Revenant-Machers

Nachdem er Leonardo DiCaprio mit The Revenant seinen ersten Oscar einbrachte, meldet sich Alejandro G. Iñárritu zurück. Netflix hat sich jetzt seinen interessanten neuen Spielfilm geschnappt.

Mit der kräftezehrenden, extrem auslaugenden Performance in The Revenant - Der Rückkehrer sicherte sich Leonardo DiCaprio 2016 seinen ersten Oscar als Bester Hauptdarsteller. 7 Jahre nach dem brutalen Überlebenskampf in der Wildnis meldet sich Regisseur Alejandro G. Iñárritu bald mit einem neuen Spielfilm zurück. Jetzt wurde verkündet, dass sich Netflix das kommende Projekt gesichert hat.

Epische Komödie: Erste Details zum neuen Film des The Revenant-Machers bei Netflix

Wie Deadline berichtet, hat sich Netflix die Rechte an Iñárritus kommendem Werk geschnappt. Der mexikanische Film trägt den Titel Bardo und wird als Komödie beschrieben.

Schaut hier noch die Netflix-Filmvorschau mit den spannendsten Titeln des Jahres:

Netflix Filmvorschau 2022 - Trailer (Deutsche UT) HD

Darin geht es um die epische Reise eines renommierten Journalisten und Dokumentarfilmers. Dieser kehrt in sein Heimatland zurück und muss sich mit seiner Identität, seinen Erinnerungen, der Vergangenheit und familiären Beziehungen in der neuen Realität seines Landes auseinandersetzen. Beim Cast setzt der Regisseur diesmal auf unbekanntere Namen.

Da ein neuer Iñárritu-Film wieder Oscar-Material verspricht, wird Netflix den Film auch in ausgewählte Kinos bringen. Ein genaues Starttdatum steht noch nicht fest, aber Bardo soll Ende 2022 erscheinen.

Netflix & Co. - Die 22 größten Filme 2022 im Stream

Im Streaming-Bereich warten dieses Jahr ein paar echte Highlights auf euch. Insbesondere Netflix hat eine Vielzahl vielversprechender Filme angekündigt. Im Podcast Streamgestöber geben wir den Überblick, bei welchen Projekte die Vorfreude besonders groß ist.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Bei Genres wie Science-Fiction, Action, Comedy, Fantasy, Animation und mehr haben Netflix, Disney+ und AppleTV+ garantiert für alle Geschmäcker etwas dabei – egal ob ihr nun auf den neuen Film von Martin Scorsese, das nächste Disney-Remake oder die Verfilmung eures Lieblingsromans hinfiebert.



Freut ihr euch auf das neue Projekt des The Revenant-Regisseurs?