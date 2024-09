In 52 Ländern bei Netflix auf Platz 1: Fortsetzung eines kontroversen Serien-Hits über wahres Verbrechen

Nach der Dahmer-Serie von 2022 hat das Team rund um den Netflix-Hit nachgelegt. Die zweite Staffel, die sich erneut um ein wahres Verbrechen dreht, hat schon die Spitze der Charts gestürmt.

Als Dahmer - Monster: Die Geschichte von Jeffrey Dahmer 2022 bei Netflix veröffentlicht wurde, entwickelte sich die True Crime-Serie zum Massenphänomen. Über 100 Millionen Mal wurde die Story rund um Serienmörder Jeffrey Dahmer gestreamt. Dabei kam die Serie von Schöpfer Ryan Murphy nicht ohne Kontroversen aus, was den Umgang mit Schicksalen realer Opfer angeht.

Jetzt ist die 2. Staffel aus dem Anthologie-Universum von Monster erschienen, die sich wieder um ein wahres Verbrechen dreht. Diesmal geht es um einen Elternmord. In den Netflix-Charts ist der Nachfolger laut FlixPatrol gerade schon in 52 Ländern auf Platz 1 der Serien.

True Crime-Fortsetzung bei Netflix: Darum geht es in Monster – Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez

Monster: Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez handelt von den Brüdern Erik und Lyle Menendez (Nicholas Alexander Chavez und Cooper Koch), die im Beverly Hills der 80er-Jahre aufwuchsen. Im August 1989 kam es schließlich dazu, dass die Geschwister ihre Eltern Jose (Javier Bardem) und Kitty Menendez (Chloë Sevigny) mit Schrotflinten erschossen. Bei der Verhaftung sprachen sie darüber, dass sie von beiden jahrelang missbraucht worden sein sollen.

Schaut hier noch einen Trailer zur neuen Monster-Staffel von Netflix:

Monster. Die Geschichte von Lyle und Erik Menendez - S01 Trailer 2 (Deutsch) HD

Kommt eine weitere Monster-Staffel von Netflix?

Ja, nach Jeffrey Dahmer und den Menendez-Brüdern ist eine dritte Monster-Staffel schon bestätigt. Das nächste Kapitel der Netflix-Saga wird sich um Ed Gein drehen, einen der bekanntesten Serienmörder Amerikas. Für die Hauptrolle wurde bereits Sons of Anarchy-Star Charlie Hunnam verkündet. Wann Monster Staffel 3 erscheint, ist noch nicht bekannt.

