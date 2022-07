Nach Netflix-Desaster wollen die Stranger Things-Macher Death Note retten – aber Anime-Fans sind klar dagegen

Die Stranger Things-Schöpfer planen eine neue Death Note-Realserie. Nach dem vermurksten Netflix-Realfilm sind Fans der Vorlage zurecht sehr skeptisch über die neue Idee.

Vor einigen Jahren hat sich Netflix ordentlich mit dem Death Note-Realfilm blamiert. Die Adaption des Kult-Mangas veränderte zu viele Elemente der Vorlage und presste die epische Geschichte in viel zu wenig Zeit. Die Fans waren zurecht verärgert und auch bei der Moviepilot-Community kommt der Death Note-Realfilm von 2017 nur auf eine Durchschnittswertung von 4,8.

Das hält Netflix aber anscheinend nicht davon ab, sich Death Note nochmal vorzuknöpfen. Die Stranger Things-Schöpfer planen eine neue Serie zu dem japanischen Manga und Anime. Fans reagieren zurecht mehr als skeptisch.

Schaut hier nochmal den Trailer zu Netflix' Death Note-Realfilm:

Death Note - Trailer (Deutsche UT) HD

Neuer Death Note-Plan von Stranger Things-Machern erzürnt Fans

Wie Deadline berichtet, haben die Stranger Things-Showrunner Matt Duffer und Ross Duffer eine eigene Produktionsfirma namens Upside Down Pictures gegründet. Zu mehreren geplanten Projekten für Netflix zählt unter anderem auch eine neue Death Note-Realserie. Diese soll sich von dem 2017er-Film klar unterscheiden.

Erste Reaktionen zeigen aber, dass Fans über diese Ankündigung verständlicherweise nicht gerade begeistert sind:

NEEEEEIIIN IHR HABT SCHON DEN DEATH NOTE-FILM VERÖFFENTLICHT, DER SO MIES WAR BITTE HÖRT AUF

IHR LERNT NICHTS AUS EUREN FEHLERN UND MACHT SIE WEITER...

Ihr müsst damit aufhören. Ich bitte euch.

Bitte. Der Anime ist gut, lasst es einfach sein

Manche sind aber auch zuversichtlich, dass gerade die Duffer-Brüder nach Stranger Things die richtige Wahl für eine neue Death Note-Adaption sind:

Wenn es irgendjemanden gibt, der die Death Note-Realverfilmung besser machen kann, dann sind es die Duffer-Brüder. Bitte badet dieses Chaos aus lol

In der Handlung der Vorlage findet der Schüler Light Yagami ein übernatürliches Notizbuch. Jeder Mensch, dessen Namen in das Notizbuch geschrieben wird, stirbt ohne Chance auf Rettung. Light will die Welt mit dieser Macht von Kriminellen säubern. Gegen ihn stellt sich der Meisterdetektiv L, der Light stoppen will.



Neben dem Anime und dem Netflix-Realfilm sind zum Beispiel auch drei japanische Death Note-Realfilme erschienen. Wann die neue Serie der Stranger Things-Macher erscheinen soll, ist noch nicht bekannt.

