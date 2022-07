Vikings-Ersatz neu bei Netflix: Intrigen, Rache und Kampfgetümmel füllen das axtgroße Loch in euren Herzen

Das Ende des gefeierten Hits Vikings hat bei seinen Fans eine Leerstelle hinterlassen, die Netflix nun mit einer neu ins Programm geholten Serie füllen will: Vinland Saga.

Vinland Saga stößt heute als Action-Neuzugang zu Netflix, wobei Wikinger:innen-Fans sich nicht davon abhalten lassen sollten, dass es sich hierbei um eine Anime-Serie handelt. Die Geschichte ruft nämlich viele der Elemente auf, die Vikings so beliebt gemacht hatte.

Vinland Saga bei Netflix: Warum Vikings-Fans einen Blick in die Serie werfen sollten

Der Junge Thorfinn gehört in Vinland Saga zum nordischen Volk. Zu Beginn des 11. Jahrhunderts wohnt er mit seiner Familie auf Island. Sein Vater Thor war einst ein großer Krieger, hat sich mittlerweile aber zu Ruhe gesetzt. Als er trotzdem in die Schlacht (gegen die Engländer) gerufen wird und auf dem Weg dorthin durch die Hand eines Verbündeten sein Leben verliert, schwört sein Nachfolger Rache.

Jetzt bei Netflix: Seht euch hier den Trailer zu Vinland Saga an:

Vinland Saga - S01 Trailer (Deutsch) HD

Gemeinsamkeiten zu anderen Erfolgen wie Vikings finden es dabei reichlich und können ab sofort bei Netflix nachgeprüft werden: Die Rachegeschichte des Sohnes eines ermordeten Herrschers erinnert zunächst stark an das Wikinger-Epos The Northman, einen der bisher besten Filme 2022. Der England-Handlungsstrang schlägt hingegen in die Kerbe von Vikings: Valhalla, wo die Nordmänner und -frauen ebenfalls im angelsächsischen Ringen um die Krone mitmischten. Die zusätzliche (titelgebende) Suche nach dem sagenumwobenen Vinland erinnert wiederum an den Entdecker-Drang von Ragnar, Ubbe und Co. in Vikings.



Außerdem können Vikings- und Valhalla-Fans in Vinland Saga bei Netflix ein Wiedersehen mit bekannten Vikings-Figuren feiern. Denn historische Namen wie Floki, Leif Eriksson, König Sven/Sweyn Gabelbart und Prinz Knut/Canute kommen uns hier nicht von ungefähr bekannt vor. In 24 halbstündigen Episoden entfaltet sich eine Geschichte von Vergeltung, Verrat und jeder Menge kämpferischer Auseinandersetzungen.

Nicht nur bei Netflix: Wo ihr den Vikings-Ersatz Vinland Saga noch schauen könnt

Wer als Vikings-Fan kein Netflix hat, findet die Serie Vinland Saga (nach der gleichnamigen Manga-Vorlage * von Makoto Yukimura) zudem noch an anderer Stelle zum Streamen und mehr:

