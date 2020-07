Nach Netflix-Schock: Sabrina-Fans kämpfen für Rettung der Serie

Netflix hat Chilling Adventures of Sabrina letzte Woche überraschend nach 4 Staffeln abgesetzt. Viele Fans der Horror-Serie wollen das nicht so einfach hinnehmen.

Letzte Woche schockte uns Netflix mit der Absetzung der beliebten Serie Chilling Adventures of Sabrina. Zwar erwartet uns noch eine 4. Staffel, die auch bereits abgedreht ist - danach wird allerdings Schluss sein.

Die Nachricht kam ziemlich überraschend, schließlich hat Sabrina mit Kiernan Shipka in der Hauptrolle eine treue, stetig wachsende Fan-Gemeinde um sich geschart. Nun soll eine Petition die Serie retten, wie bei Comic Book nachzulesen ist.

Chilling Adventures of Sabrina: Hexenzeit Zum Deal Die Vorgeschichte zur Serie

Sabrina-Absetzung bei Netflix: Die Fans protestieren

Die Einleitung zur Fan-Petition auf Change.org bezeichnet die plötzliche Absetzung als "unfair". Gefordert wird daher eine Fortsetzung um Staffel 5. Der Wortlauf ("Renew Chilling Adventures of Sabrina on Netflix") richtet sich zwar direkt an Netflix, denkbar wäre eine Verlängerung theoretisch aber auch bei einem anderen Streaming-Dienst.

Chilling Adventures of Sabrina: Der Trailer zu Staffel 3 bei Netflix!

Chilling Adventures of Sabrina - S03 Trailer (English) HD

Aktuell (Stand: 13. Juli 2020) nähert sich die Sabrina-Petition mit großen Schritten schon 100.000 Unterzeichnungen. Als nächste Ziel-Marke sind 150.000 Stimmen angegeben. Mitmachen könnt ihr natürlich auch aus Deutschland.

Wie bei Lucifer: Hat auch die Sabrina-Petition Erfolg?

Tatsächlich ist der mögliche Einfluss von Fans in solchen Fällen nicht zu unterschätzen. In der Vergangenheit hatte zum Beispiel schon eine Petition zu Lucifer Erfolg. Hier war Netflix derjenige VoD-Anbieter, der die Serie 2018 nach der Absetzung bei Fox rettete.

Bei dem Science-Fiction-Hit The Expanse trug der Fan-Protest ebenfalls Früchte. Die Produktion wanderte mit Staffel 4 von SyFy zu Amazon. Hier war sicherlich mit entscheidend, dass Amazon-Chef Jeff Bezos persönlich ein großer Fan ist.

Mithin scheint Sabrina trotz der Absetzung bei Netflix noch nicht endgültig verloren. Über soziale Netzwerke oder eben auch Petitionen kämpfen die Fans für ihre Lieblingsserie - und vielleicht werden sie auch dieses Mal erhört.

Staffel 3 von Sabrina erschien im vergangenen Januar bei Netflix. Die kommende 4. Staffel wird genau wie die vorige aus 8 Episoden bestehen und startet noch in diesem Jahr. Anbieten würde sich ein Release im Oktober zu Halloween.

Podcast für Netflix-Streamer: Wir entschlüsseln Dark

Was wir wissen, ist ein Tropfen. Was wir nicht wissen, ein Ozean. Wir versuchen im Streamgestöber-Podcast auch bei Dark trotzdem von Anfang bis ... Anfang zu erklären und aufzuschlüsseln:

Die drei Dark-Fans Esther, Max und Andrea schlüsseln Jonas' Werdegang chronologisch über alle drei Staffeln hinweg auf, entwirren die Stammbäume, interpretieren das emotionale Ende und beantworten eure offenen Fragen.

*Bei dem Link zum Angebot von Amazon handelt es sich um einen sogenannten Affiliate-Link. Bei einem Kauf über diesen Link erhalten wir eine Provision.



Wie frustriert seid ihr über die Absetzung von Chilling Adventures of Sabrina?