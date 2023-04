Nach One-Night-Stand mit Teufel schwanger und plötzlich Superheldin: Disney+ macht die abgedrehteste deutsche Serie aller Zeiten, die Netflix abgelehnt hat

Disney+ produziert die vielleicht skurrilste deutsche Serie überhaupt. In Pauline ist eine junge Frau vom Teufel schwanger und entwickelt Superkräfte. Netflix lehnte das Projekt zuvor ab.

One-Night-Stands können zu Schwierigkeiten führen. In der Fantasy-Serie Pauline führen sie zu Schwangerschaften mit dem Kind des Teufels und übernatürlichen Kräften. Das abgedrehte deutsche Projekt wird jetzt von Disney+ produziert, nachdem Netflix das Interesse verloren hatte.

Disney+ rettet Fantasy-Serie der How to Sell Drugs-Macher vor Netflix-Aus

Pauline (Sira-Anna Faal) hat mit der Schule und dem Klimawandel schon genug Probleme, da wird sie nach einem One-Night-Stand von Lukas (Ludger Bökelmann) auch noch ungewollt schwanger. Der entpuppt sich im Nachhinein als der leibhaftige Teufel, dessen in Pauline wachsendes Kind die junge Frau mit Superkräften ausstattet.

Dass der Plot der Fantasy-Serie abgefahren klingt, ist kein Zufall. Immerhin wird sie von den How to Sell Drugs Online (Fast)-Machern bildtonfabrik produziert. Wie der Serien-Vorgänger sollte auch Pauline bei Netflix erscheinen, der Streamer blies die Produktion allerdings kurz vor dem Drehstart im letzten Jahr ab (via DWDL ).

Wann kommt Pauline zu Disney+?

Wie aus dem DWDL-Bericht und einer Pressemeldung hervorgeht, hat der Dreh für die Serie jetzt unter Disney+-Schirmherrschaft begonnen. Wann die Serie veröffentlicht wird, ist allerdings noch nicht klar. Wir rechnen mit einem Start Anfang 2024.

