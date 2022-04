Nach Oscar-Debakel: Will Smith bekommt harte Strafe wegen Ohrfeige

Die Bilder von Will Smiths Ohrfeige gegen den Komiker Chris Rock während der Oscar-Verleihung 2022 gingen um die Welt. Jetzt hat die Academy eine schwerwiegende Entscheidung getroffen.

Was kommt euch als erstes in den Kopf, wenn ihr an die Oscars 2022 denkt? Die seltsame Entscheidung, große Teile der Preisübergaben außerhalb der eigentlichen Show stattfinden zu lassen? Oder dass mit Coda ein Film gewonnen hat, der die Lebensrealität von gehörlosen Personen in den Mittelpunkt stellt?

Mel Gibson darf keine Fragen zu Will Smith beantworten und jetzt weiß es die ganze Welt

Wahrscheinlich nichts davon. Was von den diesjährigen Oscars bleibt, ist eine andere Szene: Chris Rock macht einen geschmacklosen Witz über die Schauspielerin Jada Pinkett Smith, ihr Mann betritt daraufhin die Bühne und gibt dem Komiker vor laufenden Kameras eine Backpfeife. Seitdem wird heftig darüber diskutiert, ob und inwiefern Will Smith für dieses Verhalten abgestraft werden sollte. Jetzt hat die Academy eine Entscheidung getroffen – und die hat sich gewaschen.

Will Smith wird für 10 Jahre von den Oscars ausgeschlossen

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. YouTube Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Am Freitag verkündete die Academy of Motion Picture Arts and Sciences in einem offenen Brief, Will Smith für 10 Jahre von der Oscar-Verleihung ausschließen zu wollen. Die Entscheidung wurde bei einem Treffen des Verwaltungsrats gefällt, in dem es explizit um Konsequenzen für Smiths Tat ging. Die Verleihung selbst lief nach der Ohrfeige größtenteils ungestört weiter.

"Der Vorstand hat entschieden, dass Mr. Smith ab dem 8. April 2022 für einen Zeitraum von 10 Jahren nicht mehr an Veranstaltungen oder Programmen der Academy teilnehmen darf, egal ob persönlich oder virtuell, inklusive aber nicht nur begrenzt auf die Academy Awards."

Als Grund für den Ausschluss wurde Smiths "verletzendes Verhalten" angegeben, das in den Augen der Academy "nicht akzeptabel" sei. Der Hollywood-Star, der ausgerechnet in diesem Jahr seinen ersten Oscar als bester Hauptdarsteller in King Richard bekam, könnte laut Informationen der New York Times wohl theoretisch weiterhin für den prestigeträchtigen Award nominiert werden. Nur an der Verleihung selbst darf er nicht teilnehmen.



Will Smith "akzeptiert und respektiert" nach eigener Aussage die Entscheidung der Academy. Ob die Oscars in Zukunft ähnlich streng durchgreifen werden, wenn andere Schauspieler:innen durch "nicht akzeptables" und "verletzendes" Verhalten auffallen, bleibt abzuwarten.

Ebenfalls ganz ohne Will Smith: Die 20 besten Serienstarts im April

Es ist wieder Zeit für unsere monatliche Serien-Vorschau. Welche 20 Starts ihr diesen April im Streaming-Bereich nicht verpassen dürft, erfahrt ihr in unserer Übersicht zu den aufregenden Neuerscheinungen bei Netflix, Amazon, Disney+, Sky, Apple TV+, Starzplay, RTL+, der ARD Mediathek und MagentaTV.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt , der den Artikel ergänzt. Du kannst ihn dir mit einem Klick anzeigen lassen und wieder ausblenden. Externe Inhalte zulassenMehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Mit dabei: Die finale Staffel von Better Call Saul, Nachschub für LOL-Fans und eine Netflix-Serie, die nach viel zu langer Pause zurückkehrt.

*Bei diesen Links handelt es sich um sogenannte Affiliate-Links. Bei einem Kauf über diese Links oder beim Abschluss eines Abos erhalten wir eine Provision. Auf den Preis hat das keinerlei Auswirkung.



Findet ihr das Oscars-Verbot für Will Smith gerechtfertigt?